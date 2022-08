Recalca AMLO importancia el Ejército en situaciones de peligro como en Juárez

Ciudad Juárez- Durante la conferencia mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó la importancia que tiene la intervención del Ejército Mexicano para hacer frente a situaciones de peligro como la ocurrida ayer en Ciudad Juárez.

“Qué hace la Policía Municipal en Juárez si no interviene el Ejército para detener a los responsables de estos crímenes. Se presenta el motín en el reclusorio y se puede decir es asunto del Estado, no nuestro, no del fuero federal, ¿Para qué intervenimos?, bueno y ¿Cómo resuelven con los custodios un enfrentamiento de bandas al interior?”, comentó.

López Obrador dijo que es necesario buscar estrategias que permitan proteger a la población.