Rebanadas de ayuda

Fotos: Cortesía / Una de las especialidades de Cioccolato Mini Bollos / Adriana Varela

Ciudad Juárez— Yaneth Romo es una pequeña empresaria que trabaja en su casa elaborando pasteles; una amiga le pidió que aportara el 5 por ciento de las ventas de una semana para ayudar a una mujer enferma, pero con el fin de que la ayuda sea buena, decidió que será el 40 por ciento de las ganancias lo que estará donando para el tratamiento de Adriana Varela, a quien aún no conoce.

Es por eso que desde el pasado sábado y hasta el próximo viernes 31, de los pasteles que Yaneth venda en su negocio Cioccolato Mini Bollos, destinará casi la mitad del ingreso para ayudar a Adriana en la compra del medicamento que necesita para combatir los efectos de la esclerosis múltiple.

“Para acabar con la esclerosis múltiple, por cada pastel que ordenes del 25 al 31 de julio, Cioccolato Mini Bollos donará el 40 por ciento a favor de Adriana Varela”, dice el anuncio que están promocionando en las redes sociales para apoyar a esta mujer.

Hasta ahora ya son 14 los pasteles solicitados por las personas que se han unido a esta causa de apoyar en el tratamiento de Adriana, y creo que serán más en los próximos días, tenemos toda la semana para esta campaña de apoyo, dice Yaneth.

Comentó que ella no conoce a Adriana, pero fue una amiga la que le pidió se uniera en esta actividad de ayudarla para continuar el tratamiento contra la esclerosis múltiple y no dudó en hacerlo, pero no con el 5 por ciento de las ventas, sino con el 40, para que realmente la ayuda significara algo.

Pueden pedir pastel por teléfono, explican

Adriana Varela dio a conocer que fue una niña normal, es la menor de cinco hermanos que creció bien en un ambiente social, cultural y económico medio, además de que tuvo educación y disciplina en las artes marciales.

“Un día empecé con problemas de la vista y fui a visitar diferentes médicos, oftalmólogos, médicos generales, ginecólogos, pero nunca pensé que tendría que ir con un neurólogo, además de exámenes médicos y rehusándome a esta realidad, se llegó a la conclusión que mi problema se llama esclerosis múltiple”, explica la mujer.

“Al pasar el tiempo tuve diferentes síntomas: en la vista, los reflejos, el pulso, debilidad, cansancio, problemas para caminar, vértigo y por consecuencia vómito, lo que afectó mi estado de ánimo; lloro a veces y trato de sonreír todo el tiempo”, expresa.

En su relato, narra que tuvo que dejar el deporte y ya no está trabajando por varias razones, pero le da gracias a Dios porque tiene dos hijos de tres años de edad que le dan fuerza y ganas para seguir adelante.

“Me aventé a una travesía de llevar un tratamiento muy caro con la esperanza de ver crecer a mis hijos y seguir siendo parte de este camino con todos ustedes, con una mejor condición de vida, es por eso que solicito su ayuda”, dice Adriana.

Elizabeth Hernández, amiga de Adriana, comenta que como parte de su participación en las artes marciales, estuvo 23 años entrenando en el Sistema Chuck Norris, en el que llegó a quinto dan.

La amiga de Adriana dijo que esta semana es importante la ayuda con la compra de pasteles en Cioccolato Mini Bollos.

Yaneth Romo, propietaria del negocio, dijo que éste se encuentra situado en la calle Basaseachic, por la Pedro Rosales de León cerca de la Valentín Fuentes y el Colegio de Bachilleres 5. Se pide el pastel al teléfono 656-311-4149 y al día siguiente es la entrega.

Hay variedad de pasteles y precios para darle opciones a la gente; el chifón de chocolate, a 320 pesos; chifón de chocolate con Kit Kat y M&M’, 490; el de zanahoria con betún de Philadelphia, 320; el de tres leches extra fresa, 430, además el sabor vainilla, limón, zanahoria o chocolate con oblea impresa y diseño personalizado, 420 pesos.

De la venta de estos pasteles, el 40 por ciento será destinado al tratamiento contra la esclerosis múltiple que padece Adriana, reiteró Yaneth.