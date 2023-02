Reaviva incendio en la colonia Kilómetro 27

Ciudad Juárez.— Por cuarto día consecutivo los residuos plásticos que acumuló en su propiedad José Nicolás Vargas Díaz ardieron la mañana de ayer, lo que generó nuevamente pánico entre las vecinas que residen a un lado de la recicladora clandestina de la calle Samalayuca y Sierra de Yerbániz, en la colonia Kilómetro 27.

El siniestro, registrado ayer martes por la mañana, fue atendido por elementos del Departamento de Bomberos que también acudieron la noche del lunes.

“Por la clase de material plástico que está acumulado”, explicó el bombero, al referir que el fuego se avivó nuevamente, lo mismo que ocurrió la noche del lunes.

“Nos preocupa que no lo puedan apagar”, dijo Carmen Salas Rodríguez, residente contigua a la recicladora irregular. Ayer acudió al lugar personal de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio, además del Bomberos.

La vecina entrevistada dijo que por la tarde se presentó Vargas Díaz y le llevó un tanque de gas cargado y otros artículos. Le aseguró que respondería por los daños y que no acudió antes por temor a ser agredido por los vecinos.

“Se comprometió a pagarme, me quería dar dinero, pero yo le dijo que no, que quiero que me repare mi casa, que construya la barda de mi casa”, precisó.

Otro de los vecinos afectados dijo que interpondrá una denuncia por daños ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que teme que el propietario y su socio no asuman una responsabilidad por los hechos ocurridos, ya que saben que sus negocios son operados de manera negligente, pues él mismo ha dicho que tienen otras recicladoras que se han incendiado.

El Gobierno municipal informó que Vargas Díaz tramitó y obtuvo el 6 de octubre del 2004 el permiso de ingreso de residuos no peligrosos al relleno sanitario; en el 2012 José Nicolás Vargas Díaz y/o Transporte Vargas, obtuvieron un permiso para la recolección de residuos; ambas anuencias fueron proporcionadas por la Dirección Municipal Protección Civil.

Es precisamente esta dependencia la que inició una investigación contra el propietario del negocio, ante el siniestro registrado en el negocio clandestino, según informó Roberto Briones, director de Protección Civil.

Dijo que aún se cuantifican los daños y el número de personas afectadas en el siniestro registrado el sábado anterior.