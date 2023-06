Reanuda UTCJ clases tras falla eléctrica

Ciudad Juárez.- El rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Carlos Ernesto Ortiz Villegas, dijo que ya fue resuelta la falla eléctrica que provocó la falta de agua en las instalaciones, por lo que las clases se reanudan para el turno vespertino.

Explicó que a la 1:30 de la madrugada fue notificado de que un accidente provocó que se afectara una infraestructura de la Comisión Federa de Electricidad (CFE), lo cual a su vez hizo que fallara el abasto de agua.

PUBLICIDAD

“Cuando nos quedamos sin luz, el sistema que maneja la universidad es a través de un bombeo con mecanismo eléctrico, entonces cuando no hay luz, tampoco hay baños porque no entra el agua a los baños de forma apropiada, es como en las casas, que en las casas el agua entra bajo presión, aquí no, aquí son bombeos que hacen que se suministre el agua a los baños”, explicó.

El funcionario descartó que la suspensión de clases del turno matutino esté relacionada con la amenaza de bomba, luego de que ayer se localizó una pinta en la pared de uno de los baños en la que indicaba que la alerta era para el 2 de junio.