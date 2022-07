Reanuda JMAS entrega de agua al Municipio

Ciudad Juárez.— El Municipio y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) lograron zanjar el problema que tenían por la falta de suministro de agua a las 20 pipas que rentó el Ayuntamiento para llevar agua a familias que carecen del servicio en “Los Kilómetros”, que son colonias ubicadas al sur de la ciudad, al margen de la carretera a Casas Grandes.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar dio a conocer ayer en la mañana, en un enlace en vivo que realizó en su página de Facebook desde el centro de distribución de la JMAS en la colonia Los Alcaldes, que habló con el encargado, Ricardo Cordero, y se acordó que de nuevo se surtirá a las unidades del Municipio.

Explicó que de lunes a viernes se suministrará agua tres veces por día a las 20 cisternas y el sábado y domingo serán cinco viajes. Anteriormente eran cinco de lunes a viernes.

“Se estará surtiendo de lunes a viernes, no se puede más por la necesidad que hay de agua y fines de semana se puede surtir un poco más porque hay menos demanda, tendremos que ampliar los servicios a sábados y domingos”, manifestó el alcalde.

“Es muy importante para la gente que necesita agua siempre, pero sobre todo en esta temporada de calor”, añadió.

Este viernes Pérez Cuéllar denunció que había un boicot del director ejecutivo de la JMAS, Sergio Nevárez, contra el Gobierno local, porque desde hace una semana se dejó de surtir a las 20 pipas que renta el Municipio a través de la Dirección de Desarrollo Social. Ese mismo día, Nevárez aseguró que no se estaba surtiendo a las unidades del Municipio porque no hay agua en la ciudad debido a que aumentó la demanda por las altas temperaturas.

Ayer sábado, antes de hacer el enlace en vivo, el alcalde declaró a la prensa que no creía que no hubiera agua.

“No creo yo en el argumento que en Juárez no hay agua, porque sí hay, yo creo que es más bien un tema de mala fe la declaración del director de la JMAS; no se le está dando a los privados y está bien, pero nosotros no somos una empresa privada, es un servicio público”, manifestó.

El pasado 17 de junio el Municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Social, inició la distribución de agua en pipas en ‘Los Kilómetros’ a cerca de 2 mil personas, se informó.

Por ello se arrendaron 20 unidades cisterna con un costo de 5 millones de pesos para dar el servicio diariamente durante todo el año.