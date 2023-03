Realizarán jornada de servicios para mujeres migrantes

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS, por sus siglas en inglés) y el Consejo Estatal de Población (Coespo) a través del Programa de Atención a Migrantes y Movilidad Humana, llevaran a cabo una jornada de servicios para las mujeres en situación de movilidad.

El evento se llevará a cabo mañana miércoles, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en las instalaciones del Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM), ubicadas en la avenida Francisco Villa número 9, a un costado del centro de salud Todos Somos Mexicanos, abajo del puente internacional Paso del Norte.

PUBLICIDAD

“En esta jornada, tiene por finalidad proporcionar orientación integral a las niñas, adolescentes y mujeres en movilidad, a través de la instalación de módulos de diferentes servicios gratuitos, dispersión de materiales de consulta y charlas breves sobre los programas y apoyos sociales activos”, informó Dirvin García, coordinador del CAIM.

El funcionario destacó la participación de diez organizaciones de la sociedad civil, colectivos y órganos de gobierno que brindaran asistencia humanitaria y protección a las personas migrantes en la ciudad.

Se trata del Centro de Justicia para las Mujeres, el Servicio Estatal de Empleo. Dirección de Derechos Humanos del Municipio, el Comité Internacional de Rescate, Gratis Tienda, Sin Violencia, A. C. Las Américas, La Jugarreta, Kids in Needs Of Defense, KIND, HIAS Juárez, La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Entre las asistentes se encontrarán mujeres migrantes que permanecen actualmente en los albergues Alabanzas al Rey, Casa Eudes, Jesucristo es la Respuesta, Pasos de Fe y Esperanza, Casa Hogar del Migrante, El Buen Samaritano y el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario.