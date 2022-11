Realizarán hoy audiencia contra empleado de la CFE

Ciudad Juárez.- El empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que está acusado de cargos de violación sexual agravada en contra de una residente de Samalayuca tendrá hoy lunes la audiencia de vinculación o no a proceso.

Detenido el pasado jueves 3 de noviembre, Hugo Manuel C. fue presentado al día siguiente, el viernes de la semana pasada, ante un juez en audiencia inicial en la que se le leyeron los cargos. Actualmente está preso en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 3 en esta ciudad, bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos por los que se le acusa fueron registrados el pasado mes de abril, lo que generó movilización de la comunidad, que en protesta bloqueó el acceso a la paraestatal.

El archivo periodístico refiere que la víctima señaló a sus agresores como empleados sindicalizados de la CFE que laboran en la termoeléctrica.

En la audiencia de control de detención celebrada el pasado viernes, la acusadora, de iniciales C. V., señaló: “yo me fui a la parte de atrás, donde está una mesa de billar, con Raúl y Hugo Manuel, ahí sostuve relaciones con Raúl (…) en la mesa de billar con consentimiento (…) Yo me quedé acostada en la mesa de billar, desnuda de la cintura para abajo. Raúl se fue a la oficina”.

Entonces, “se quedó sólo Hugo Manuel conmigo, me estaba quedando dormida cuando sentí que Hugo me metió algo (...), no sé si fueron sus dedos o el palo de billar, sin mi consentimiento, le dije que me dejara, que no quería, sentí que me mordió el pecho (…)”, y luego agregó: “reconozco plenamente sin temor a equivocarme el hombre de la fotografía que tiene el número dos, que tiene el nombre de Hugo Manuel (…) como la persona que estuvo en el salón del sindicato”, agregó lo leído por la representación social.