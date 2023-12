Realizarán a lomitos su ‘Perriposada’

Ciudad Juárez.- El albergue Angelitos Callejeros, ubicado en la colonia Felipe Ángeles, necesita del apoyo de la comunidad para realizar la “Perriposada” a 140 canes que tiene a su cargo.

Patricia Guadalupe Rocha, responsable del lugar, comentó que a las mascotas se les hará comida y pastel, por lo que invitan a la comunidad para que acuda a donar croquetas, cobijas o accesorios, y como agradecimiento recibirán algunos detalles.

“La hacemos con la finalidad de recolectar croquetas, ya sea de cachorro o adulto, artículos de limpieza, camitas, suéter y cobijas para ellos, cualquiera de esas cosas serán bien recibidos por ellos, lo que la gente pueda llevar se los agradecemos”, dijo la entrevistada.

Desde hace cinco años, la familia de Patricia conformada por su esposo y dos hijos se dedica a rescatar perros que resguardan en su casa que adecuaron para poder ayudar a los lomitos que necesitan un hogar.

“Toda la vida he tenido perritos, mis papás me educaron para tener empatía con ellos, siempre tuve en mi casa hasta 12, pero cuando vimos que hubo más necesidad empezamos a recoger mascotas que atropellaban, con sarna o enfermos, ya después la gente me empezó a etiquetar en redes sociales los casos, fue así como acondicioné mi casa”, relató Rocha

La “Perriposada” se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre, a las 3:00 de la tarde hasta las 19:00 horas, en el albergue ubicado en la calle Arrollo de las Víboras, 208, en la colonia Felipe Ángeles.

“Vamos a hacer piñata, pastel, galletas, y todo lo que se hace una posada navideña; nosotros ya tenemos todas las cosas, lo que queremos es que la gente se entere para que lleven donaciones para ellos, porque tenemos 140 perritos”, detalló la entrevistada. (Verónica Domínguez)