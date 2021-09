Realizará hoy Protección Civil simulacro de sismo

Ciudad Juárez— En el Día Nacional de Protección Civil, hoy se realizarán simulacros de sismo en el país y en Ciudad Juárez la maniobra se desarrollará por primera vez en la Estación Central de Bomberos, aseguró el director de Protección Civil, Roberto Briones Mota.

A las 10:30 de la mañana, 11:30 de la Ciudad de México, se va a simular un sismo de 7.2 grados, con un epicentro en Las Cruces, Nuevo México, movimiento telúrico que alcanzará a Ciudad Juárez en un tiempo aproximado de 30 segundos.

“Por lo que se tendrán que evacuar las instalaciones de Protección Civil”, mencionó el funcionario.

Al lugar llegará ayuda externa de la Estación de Bomberos #2, así como dos ambulancias, cuatro cuatrimotos y un vehículo “razer” para apoyar a los lesionados

En el simulacro se rescatará a dos civiles, y en las labores participarán 50 elementos de Bomberos, Protección Civil y de Rescate Municipal; además, habrá apoyo de unidades de la Secretaría de Seguridad Pública y Dirección de Vialidad.

Todo se hará en 30 minutos, afirmó Briones.

“Habitualmente este tipo de simulacros se hace en la explanada de la Presidencia municipal, pero por primera vez se decidió hacerlo en las instalaciones de Protección Civil y Estación de Bomberos #1”, dijo el funcionario.

En Juárez los desastres más comunes son los incendios, por lo que anunció que la dependencia programará talleres para saber cómo actuar ante un incendio en un hogar.

Explicó que ante una situación así, se debe ubicar una salida y tener un punto de encuentro para que ahí se reúnan todos al salir de la casa.

“La puerta de salida no debe estar bloqueada ni acumular chácharas alrededor, que nuestros hijos sepan por donde salir y en qué punto ponernos porque cuando hay una emergencia, si no tenemos un punto de reunión no sabemos si uno de nuestros familiares quedó adentro”, mencionó.

Los simulacros de este día se efectúan en el 36 y cuarto aniversario de los sismos ocurridos en septiembre de 1985 y 2017, respectivamente, y para conmemorar el Día Nacional de la Protección Civil.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), convoca a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2021 a realizarse el domingo 19 de septiembre a las 11:30 horas (tiempo del centro de México).

La convocatoria está dirigida a la población a nivel nacional, a los sectores social y privado, gobiernos estatales y municipales, y tiene como objetivo fomentar la cultura de la protección civil y mejorar los procesos para lograr una respuesta eficaz ante situaciones reales de emergencia o desastre, se informó.

En este ejercicio se tendrá la oportunidad de examinar qué tan seguro es el inmueble donde vivimos o trabajamos y sus alrededores, así como diseñar rutas de evacuación para determinar el punto de reunion, explicó.

