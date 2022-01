Realizará caminata nocturna por su hija

Ciudad Juárez— Con una caminata por el último recorrido que realizó en vida su hija Isabel Cabanillas de la Torre, Reyna de la Torre conmemorará esta noche su segundo aniversario luctuoso.

La caminata en memoria de Isa, como la llamaban sus familiares y amigos, comenzará a las 10:00 de la noche, sobre la avenida 16 de Septiembre, frente a la panadería Rezizte, en donde un mes antes de ser asesinada la mujer de 26 años de edad, pintó su primer mural como artista individual.

“Si gustan llevar veladoras o girasoles, que eran su flor favorita, el que guste acompañarnos, pues adelante, ahí vamos a estar”, dijo ayer la madre de Isa, al invitar a los juarenses a acompañarla.

Isabel tenía un niño pequeño, era artista urbana, diseñadora de ropa y feminista, integrante de la agrupación Hijas de su Maquilera Madre, pero la madrugada del 18 de enero de 2020 le quitaron la vida en la calle Inocente Ochoa, casi con Francisco I. Madero, frente a la Asociación de Jubilados del Municipio, en donde su mamá concluirá hoy la caminata.

Aunque a dos años de su muerte no ha habido detenidos “ahora con la nueva fiscal sí ha habido mucho avance, no puedo dar detalles; han cooperado al cien, no tengo ninguna queja”, aseguró ayer De la Torre sobre los avances de la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Frente a la panadería Rezizte, sobre la avenida 16 de Septiembre, permanece el rostro de una mujer sin ojos, llorando, sobre un fondo negro lleno de ojos que rodean a la mujer, y la leyenda “te observan”. Ese fue el primer mural individual de Isa, bajo el cual el artista Jorge Pérez “Yorch”, del colectivo Rezizte, pintó girasoles en su memoria.

La noche en la que fue asesinada, Isabel había salido del bar Eugenio´s, el cual está ubicado en la calle Ramón Corona y 16 de Septiembre, iba en bicicleta hacia su casa, pero fue atacada a balazos en la calle Inocente Ochoa. De acuerdo con lo informado entonces por la FGE, la juarense recibió un impacto en la cabeza y uno más en el pecho. Su cuerpo fue encontrado a las 2:47 de la mañana, junto a su bicicleta.

Después de recorrer la misma ruta que recorrió su hija, Reyna llegará durante la madrugada del 18 de enero hasta el punto en donde fue privada de la vida, en donde se encuentra una cruz en su memoria. Y en donde integrantes del Colectivo Ciclista FixieBeat y de la agrupación feminista Xolas dieron mantenimiento ayer a la bicicleta rosa que fue colocada hace dos años sobre un poste, después de rodar por las calles de Juárez con girasoles con los que adornaron la misma bicicleta.