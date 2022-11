Realizan solicitudes para entregar aparatos ortopédicos

Ciudad Juárez.— Guillermina Salas es una mujer de 75 años de edad que la mañana de ayer acudió a la oficina central del DIF municipal para realizar su solicitud en busca de ser beneficiada con un aparato auditivo, ya que no escuchar bien le ha traído muchas dificultades en su día a día, y por escasos recursos no ha podido costearlo.

“Vine a ver si me facilitan los aparatos para escuchar; se me complica mucho escuchar, ya tengo poquito más de un año así, empecé a escuchar muy retirado, y están platicando y no puedo platicar con la gente porque tengo que decirles ‘qué dijeron’ y a veces hasta me da vergüenza”, dijo la entrevistada.

La mujer acudió junto con su hija para realizar la solicitud con original y copia de acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y certificado médico.

Fue a partir de las 8:00 de la mañana que comenzó la recepción de documentos en las instalaciones del DIF, que se ubica en la avenida Abraham Lincoln y Benjamín Franklin.

Perla Márquez, vocera del DIF municipal, explicó que la meta es entregar 100 aparatos funcionales que van desde sillas de ruedas, andadores y hasta muletas al sector más vulnerables de la ciudad.

En lo que va de este año el DIF ha entregado 320 aparatos funcionales a personas con escasos recursos de todas las edades, se dio a conocer.

María Guadalupe Ramírez fue otra de las ciudadanas que acudió a solicitar el apoyo a favor de su papá Guillermo Ramírez Rodríguez, de 87 años de edad, quien tiene problemas de audición y necesita aparatos auditivos en ambos oídos.

“Mi papá requiere un aparato porque no escucha nada; anteriormente le compramos uno hace algunos años, pero ahorita en la actualidad están muy caros y no tenemos para comprárselo”, expresó.

Compartió que una de sus vecinas les dijo de dicha campaña del DIF y fue así como acudieron a solicitar el apoyo para su papá.

“Él se aísla de la gente, el aparato que trae ahorita sí le ayuda poquito, pero se siente mal porque no puede escuchar bien y para comprarle otro para nosotros no es posible”, añadió.

Será este viernes 2 de diciembre, en el marco del Día Internacional de la Discapacidad, que se hará entrega de dichos aparatos en el Gimnasio Adaptado Benito Juárez García, en donde además se realizará una feria con diversos servicios gratuitos para la comunidad, se informó.