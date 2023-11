Realizan primera jornada educativa sobre los tatuajes

Ciudad Juárez.- La “Primera Jornada Educativa del Tatuaje” tiene como objetivo que los fronterizos conozcan sobre la cultura de está práctica milenaria, así como la forma de llevarla de manera ética y responsable.

Las actividades se relazarían del 7 al 9 de diciembre en XEspacio YC, donde acudirán expertos de esta ciudad para realizar seminarios, conferencias y talleres abiertos al público.

“En Ciudad Juárez, como en muchas partes, el movimiento del tatuajes se ha incrementado muy rápido, mucho le debemos a que ya no está criminalizado, por eso en la actualidad la cultura del tatuaje es más aceptada”, expuso Ricardo Velázquez Vega, tatuador y parte del comité organizador.

Durante la jornada, los expertos de la tinta y la aguja realizarían su arte para enseñar a los asistentes sobre tres técnicas de tatuaje, además, habrá un curso de primeros auxilios por parte de la Cruz Roja Mexicana de Juárez, para saber qué hacer en caso de que se presente una emergencia durante la práctica.

Velázquez Vega dijo que el objetivo es educar a quienes están iniciando en este ámbito para que conozcan las diferentes técnicas, riesgos y la forma correcta de llevar a cabo este tipo de arte.

Las ponencias serán impartidas por Rony Rubio, quien es una referente del tatuaje tradicional en esta ciudad, obtuvo varios ha ganado premios a nivel nacional, y ha viajado a Japón, comentó Velázquez Vega.

También Adrián Sias expondrá sobre el estilo neo tradicional y Orlando Vetach participará con el seminario en el que hablará sobre el estilo en blanco y negro, añadió.

“Hay muchos tatuadores que no están preparados como los que sí lo estamos, y hemos visto personas con tatuajes feos debido que para hacerlos se lleva muchos años de aprendizaje, no es sólo agarrar una máquina o comprar un kit en Internet, pero no por eso ya te hace un tatuador”, dijo el entrevistado.

Dentro de las actividades también se hablará sobre los comienzos del tatuaje en Ciudad Juárez, el primer estudio que hubo en la frontera, el panorama de discriminación hacia esa práctica, entre otros temas.

Además de los seminarios habrá música y actividades de convivencia en los tres días y una expotatto.

Las “Jornada Educativa del Tatuaje” serán desde las 11:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche en XEspacio YC, situado en la calle Francisco I. Madero, número 100, en la zona Centro.