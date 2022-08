Realizan la cuarta Feria del Empleo Juvenil

Ciudad Juárez.— Jóvenes de entre 16 y 29 años de edad se reunieron en el Parque Central para formar parte de la cuarta Feria del Empleo Juvenil que se celebró ayer sábado. Tal fue el caso de Kevin, cuyo objetivo era encontrar un trabajo para los fines de semana y que le permitiera continuar con sus estudios universitarios.

“Estaba buscando un empleo para el fin de semana, pero que se acomodara con mi horario de escuela y no me afectara, y afortunadamente sí encontré y está muy bien, aparte me va a ayudar a enfocarme en mis estudios”, dijo Kevin.

Fue en el Parque Central Poniente donde se llevó a cabo la cuarta Feria del Empleo Juvenil del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv), en coordinación con la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte A. C., que reunió a más de 25 empresas con mil 200 vacantes de empleo para los jóvenes juarenses, se informó.

Tecma, Keytronic, Farmacias del Ahorro, S-Mart, Almacenes y Distribuidores de la Frontera, Caffenio, WernerCo fueron algunas de las empresas que participaron en la feria del empleo y que estuvieron hasta las 2:00 de la tarde en las instalaciones del segundo piso del edificio de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

“Tanto los jóvenes que buscan una oportunidad de empleo estas ferias son un espacio en que ellos puedan buscar oportunidades, y tanto ellos como las empresas se verán beneficiadas, y además las empresas van a poder brindarle espacios a los jóvenes tanto en el área operativa como en la administrativo”, dijo Paloma González, delegada del Ichijuv.

La jornada se realizó con motivo del Día Nacional de la Juventud y que a causa del “jueves negro” fue reprograma, y el día de ayer sábado se celebró con la asistencia de cientos de ciudadanos entre los 16 y 29 años de edad, que acudieron a contratarse en las diferentes empresas que ofrecieron tanto vacantes administrativas como de comercio y operativas.

“Se me hace muy padre que nos hagan estas oportunidades masivas para poder encontrar una mejor opción; estaba buscando un puesto administrativo y sí encontré varias opciones, hay demasiadas oportunidades y todas son muy buenas con excelentes prestaciones”, afirmó Ana Ruiz, otra de las asistentes a la Feria del Empleo del Ichijuv.

También durante la jornada pudieron tramitar cartas de no antecedentes penales y actas de nacimiento de manera gratuita gracias a la intervención de Registro Civil, que apoyó en este evento.

Participaron empresas como:

Tecma

Keytronic

Farmacias del Ahorro

S-Mart

Almacenes y Distribuidores de la Frontera

Caffenio

WernerCo