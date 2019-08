Realizan Feria de regreso a clases 2019

Ciudad Juárez. Desde el pasado viernes y hasta el domingo se llevará a cabo la “Feria de regreso a clases 2019”, en la cual participan 22 comerciantes de tiendas de conveniencia, personal de papelería y vendedores que ofrecen uniformes, artículos de oficina, zapatos, lentes y además servicio de atención psicológica gratuita por parte del departamento de Bienestar Social del Municipio.

Las ofertas en que van desde 50 por ciento de descuento en mochilas, uniformes, zapatos, lentes y diversos artículos para el nuevo ciclo escolar.

Además de que la feria está enfocada para que los padres de familia ahorren, también buscan que aprovechen la ayuda psicológica, y oftalmológica si el estudiante lo requiere.

“Tenemos atención psicológica también, porque muchas veces, no sabemos cuál es el problema del niño, si el niño no tiene un buen rendimiento porque no ve bien, o porque tiene un problema, aquí se les hace examen de la vista y hay psicólogos atendiendo gratis y le van a dar seguimiento”, confirmó Diana Mendoza González, organizadora del evento.

Durante el evento se presentarán espectáculos para niños, comediantes y grupos de zumba, agregó la coordinadora.

La “Feria de regreso a clases 2019”, se realizará durante tres días, en el Parque Central Poniente, en un horario de 9: 00 de la mañana a 8:00 de la noche