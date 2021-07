Realizan esterilización masiva de mascotas

Ciudad Juárez— Con la intención de evitar la sobrepoblación de perros y gatos en la calle, la asociación Chucho Lovers promueve la esterilización de las mascotas y ayer realizó en coordinación con la Dirección de Ecología un evento masivo en el centro comunitario Francisco I. Madero. Para el próximo mes planean otro.

En Juárez hay miles de perros en las calles, los que tienen dueño, más los que están en refugios, mencionó Claudia Varela Medrano, representante de Chucho Lovers.

“Es una situación muy fuerte la que tenemos en Ciudad Juárez, eso conlleva atropellos, abandono, maltrato, muchas enfermedades relacionadas con las heces de los perros”, explicó.

Anotó que además muchos de los ciudadanos que tienen perro no tienen la cultura del cuidado.

“No los vacunan, la gente no sabe siquiera que los tiene que vacunar cada año, saben que tienen que poner la de la rabia, pero no saben que hay una vacuna múltiple y se tiene que actualizar cada año, no los cuidan de las garrapatas”, mencionó.

Expuso que con la esterilización, además de evitar que se reproduzcan, ayuda a evitar enfermedades.

“Mucha gente piensa que tiene que tener por lo menos una camada; no es necesario, entre más temprano, a partir de los cuatro meses, se esterilice un animal, es menos probable que se enferme”, comentó.

Expuso que además, cuando los perros tienen cachorros, los dueños no siempre saben con quién van a quedar esos animales y pueden terminar en la calle o que sean maltratados, y luego esos perros pueden tener cada uno más crías.

“Entonces ya estamos hablando de un mundo de sobrepoblación y de maltrato”, comentó.

Dijo que hasta ayer a las 11 de la mañana se habían registrado 85 gatos y 49 perros para esterilizar.

Agregó que la asociación gestionará otro programa masivo para agosto, pero en esta ocasión sólo para hembras.

Lucía Robles fue una de las personas que ayer llevó a su gato Susy a esterilizar; dijo que ese animal llegó a la casa de un mecánico, no lo quiso y se lo regalaron.

“Lo trajimos para evitar que se reproduzca y haya más gatos callejeros”, mencionó.

Guadalupe Meza llevó a sus perros Joshi de 8 años y Max de 3 años; el primero fue adoptado porque alguien lo abandonó en una veterinaria y ella se quedó con él, y Max es su hijo.

“Como yo tengo dos perritas más, ya no quiero tener más perros, por la responsabilidad de ya no tener más perros que anden en la calle”, mencionó.

Dijo que Max, al que rescató de la veterinaria, está educado y hace sus necesidades afuera de la casa, “me hace caso, es muy obediente. Es mi compañero, vive adentro, vive con nosotros, lo llevamos al mandado”.

