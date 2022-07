Realizan consultas diferidas por Covid

Ciudad Juárez.— Como parte de la estrategia Con el Águila Bien Puesta que se realiza de manera simultánea en todo el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua llevó a cabo el fin de semana la Novena Jornada Nacional para la Continuidad de los Servicios Ordinarios, con el objetivo de atender el diferimiento ocasionado por la pandemia de Covid-19.

El titular del IMSS en la entidad, doctor Arturo Daniel Bonilla y Calderón, informó que se realizaron consultas programadas de las especialidades de: Otorrinolaringología, Urología, Oncología, Fisiatría, Geriatría, Medicina interna y Ortopedia, además de cirugías generales y de Ortopedia.

Las actividades se llevaron a cabo en el Hospital General Regional (HGR) No. 66 y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6, ambos en Ciudad Juárez. Asimismo, en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Morelos”, en Chihuahua.

Bonilla y Calderón reconoció el esfuerzo y dedicación de cada uno de los trabajadores de las diferentes categorías, que cada fin de semana se suman a esta importante estrategia en beneficio de los derechohabientes.

Cabe mencionar que las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de los pacientes, señaló el IMSS, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.