Realizan censo de perros callejeros

Ciudad Juárez.- Ante el aumento de perros en situación de calle, la Dirección de Ecología realiza un censo para conocer la cantidad de animales que habitan en Ciudad Juárez.

“Hay una realidad que no podemos hacer de lado, de que no había un censo, y estamos tratando de hacerlo para saber cuántos hay; cuántos de ellos tienen dueño y cuántos no, cuántos tienen garrapatas (…) Hay muchos perros por todos lados, estamos tratando de coordinarnos con centros comunitarios con Desarrollo Social tratando levantar un censo ahora que se hace la fumigación (…) Estamos preguntando si tienen mascotas, si están esterilizados, porque a donde vamos siempre hay más perro callejero que los que hay en las casas”, expuso César René Díaz, titular de Ecología.

Explicó que el problema de las garrapatas siempre ha existido; sin embargo, se dejó de poner atención en la administración anterior por mucho tiempo debido a la pandemia del Covid -19, motivo por el cual se descuidaron otras áreas, incluyendo las intervenciones en colonias para que no aumentara el problema de los perros callejeros, y a su vez el brote de las garrapatas y como consecuencia el aumento de los casos por Rickettsia.

“Es un poco de todo, de (responsabilidad) de todos los participantes, pero también el Municipio ahora le ha entrado de lleno a eso, es un problema real; claro, hay una coordinación en el estado, ya empezamos, nos avalaron la fumigación, nos explicaron qué veneno es el correcto, y de hacer toda la capacitación”, añadió el funcionario.