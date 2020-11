Realizan campaña de vasectomías gratuitas

Cortesía

Ciudad Juárez.- La Jurisdicción Sanitaria II realiza una campaña con la cual invitan a la población masculina que desee libremente ya no tener más hijos, a que se practiquen sin costo alguno la vasectomía, se informó a través de un comunicado de prensa.

“Es el método ideal para todos los hombres que ya decidieron el no tener más hijos o hijas, no es necesario que ya tengan hijos antes de realizarse este procedimiento, sabemos que la decisión es libre por derecho universal de cuantos hijos o no deseo tener”, señaló Mitzi García Zarate coordinadora del programa de salud reproductiva de la dependencia.

La vasectomía sin bisturí no requiere hospitalización, no afecta el comportamiento sexual, no representa riesgo para la salud, la anestesia es local, el procedimiento dura 20 minutos en promedio, el paciente se retira caminando, y son necesarios tres días de reposo no absoluto, detalló.

Dijo que para poder realizarse la vasectomía es necesario hacer cita en la Coordinación de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria” al número telefónico (656) 613 5510, extensión 121 de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

Destacó también que aunqe la campaña se realiza del 16 al 30 de noviembre, las jornadas intensivas el servicio de vasectomía es gratuito durante todo el año, para quien no pueda en dichas fechas, puede solicitar la intervención cuando lo haya decidido.

“Con motivo de la pandemia se cuentan con mecanismos de protección tanto a pacientes como a personal médico que realiza estas jornadas de salud reproductiva”, concluyó.