Realizan audiencia a juez detenido presuntamente ebrio y armado

A cuatro meses de que el juez local Jesús Pérez-Gallardo Alvarado fue detenido presuntamente manejando en estado de ebriedad y portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, personal de la Visitaduría de la Dirección Jurídica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua llevó a cabo una audiencia para escuchar la versión de descargo de él a fin de determinar si lo sanciona o no de forma administrativamente.

Personal de la Visitaduría encabezó una audiencia de carácter privado, para que Pérez-Gallardo presentara pruebas a su favor. El juzgador estuvo asistido por un abogado penalista privado.

Pérez-Gallardo Alvarado fue detenido el pasado 19 de mayo a las 03:30 horas en la avenida Tecnológico y Simona Barba por agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).

Al ser sometido a un examen médico se determinó que el juez presentaba primer grado de intoxicación alcohólica, de acuerdo con datos dados a conocer por un agente del Ministerio Público (MP) de la Federación en una audiencia realizada el 21 de mayo de este año en el Centro de Justicia Penal Federal y documentados en la carpeta de investigación número 1040/2019.

Al parecer Pérez-Gallardo portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros fajada a la cintura, según documentaron los agentes de la DGTM que lo remitieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a disposición del MP de la Federación, quien a su vez lo consignó a un juez de Control federal por el delito de portación de arma de fuego.

En una entrevista posterior, luego de que quedó en libertad, Pérez-Gallardo señaló que al ser arrestado se identificó con los oficiales y les señaló que tenía fuero y audiencias que atender, pero éstos no le permitieron hacer llamadas y lo subieron a una patrulla.

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, Mario Espinoza Simental, dijo que el Consejo de la Judicatura debió haber separado del cargo a Pérez-Gallardo desde ocurrido el arresto en lugar de permitirle continuar administrando justicia cuando no reúne los requisitos de probidad que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial.

“Lo que consideramos grave es que el Consejo de la Judicatura al haber tenido conocimiento de toda esta situación no lo separó de forma inmediata del puesto, en lo que llevaba a cabo esta investigación. Consideramos que esto es una omisión del Consejo”

Espinoza Simental señaló que “para que una persona pueda ser juez debe ser honesta, actuar con rectitud y una serie de principios que en la especie no ocurren. Independientemente de que se declaró de ilegal la detención en el fuero federal, la portación de arma de fuego se suscitó y es un juez que bajo ninguna circunstancia puede estar por encima de la ley o portar un arma de fuego. En este caso es evidente, anteriormente este juez fue agente del Ministerio Público en Chihuahua y allá acostumbraba andar armado y cuando ocurrió esto tenía escasas semanas de juez, pensaba que estaba en su pueblo y se la pasaba armado”

El litigante consideró que es evidente que el juez federal protegió a su homólogo del fuero común y con ello dejó sin valor la evidencia recabada por los agentes de Tránsito.

“Estaba conduciendo un vehículo en estado de ebriedad aunado a una portación de un arma de fuego calibre 9 milímetros, situación que se advierte es un delito grave que amerita incluso la prisión preventiva de oficio. Curiosamente cuando es llevado ante el juez de Control en el fuero federal declaran de ilegal la detención y al hacerlo todo lo que se obtuvo en esa ilegal detención queda sin efecto alguno, pero eso es en cuanto a la materia penal y nos queda claro que hubo una negociación con el juez federal”, agregó.

La vocera del Consejo de la Judicatura, Dora Villalobos, no respondió a la solicitud de información presentada por El Diario y tampoco hubo acceso a la audiencia realizada en la sala de plenos de las salas penales regionales. La encargada de sala argumentó que no podía interrumpir para preguntar si había acceso a medios de comunicación y al público interesado en ingresar aunque la audiencia no había iniciado pues el abogado defensor acaba de ingresar y aún no se instalaba.

