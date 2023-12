Realiza Planned Pethood esterilización gratuita

Ciudad Juárez.- Alrededor de 100 perros y gatos fueron esterilizados ayer en la campaña masiva gratuita que realiza anualmente la organización Planned Pethood de Juárez (PPHJ) en la Clínica de Esterilización Especializada, ubicada en la avenida Municipio Libre.

Desde el 2018, Alma Morfin y Mary Toveg comenzaron con la tarea de juntar especialistas en veterinaria para implementar campañas gratuitas de esterilización con un límite de 100 perros y gatos en un día.

“Estamos cien por ciento seguras que la solución para que no haya sobrepoblación de animales, no solo en Juárez, sino en otras partes del mundo es la esterilización porque así no habría reproducción”, dijo Morfin.

Aunque año tras año llevan la campaña a colonias en las que se detecta mayor incremento de perros, crean un día dedicado para las agrupaciones independientes y asociaciones que cuentan con más de 15 mascotas bajo su resguardo con la finalidad de quitarles esa carga económica que implica el servicio en las clínicas o veterinarias.

Durante los seis años que tienen con la organización, han esterilizado a seis mil 974 mascotas y ayudado a 654 con un hogar, sobre todo en Estados Unidos, pues Morfin asegura que allá es más segura la adopción.

La PPHJ ha tenido presencia en Basaseachic, Cajurichi, Huajumar, Tomochi, San Juanito, Cumbres de Majalca, Ascensión, Puerto de Palomas, Villa Ahumada, Práxedis Guerrero, Ejido Benito Juárez, Nuevo Casas Grandes, Pueblo Casas Grandes, Ciudad Juárez y algunas zonas de Estados Unidos.

En lo que respecta a la frontera, la campaña ha estado en las colonias Altavista, Fronteriza Alta, Fronteriza Baja, Eco 2000, Las Torres, Villas de Alcalá, Riveras del Bravo y Felipe Ángeles.

Lucy Navarro, quien está a cargo de la asociación Angelitos sin voz de A.C., mencionó que siempre responde a la invitación que llega por parte de PPHJ porque de lo contrario llega a pagar de 500 a mil pesos por una operación.

“Hoy me tocó traer a 15 perros, 10 hembras y 5 machos. Esto para nosotros es una muy buena solución porque nos evita hacer ese gasto y lo que ahorramos, en mi caso, lo utilizo para comprar croquetas y aplicar vacunas”, dijo Navarro.

nrivera@redaccion.diario.com.mx