Reactivan vacunación a ‘héroes de la salud’

Omar Morales / El Diario de Juárez / Personas afuera del estadio, el pasado 28 de mayo

Ciudad Juárez— Ya que el pasado viernes se suspendió sólo al personal de salud la aplicación de segundas dosis anti-Covid de Pfizer en La Rodadora, el director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, dio a conocer que la inoculación se reanudará hoy. La sede, dijo, será el estadio de beisbol Juárez.

“Se efectuará este lunes en el estadio de beisbol Juárez, entre Reforma y Sanders, colonia Ex Hipódromo”, afirmó el galeno, quien destacó que la estrategia se hace entre Salud del Estado y la Secretaría de Bienestar, luego de que en el cierre de la jornada se tuvo que postergar a ‘héroes’ la suministración de los antígenos.

Afirmó que se trata sólo del antiviral de refuerzo para los profesionales, por lo que anticipó que los que no integren tal sector deben abstenerse de ir, pues no se les dará el biológico. Específicamente manifestó que “Se advierte que quienes no estén en este grupo y no sean segundas dosis de Pfizer, no serán vacunados”.

Detalló los horarios de atención, por inicial del apellido paterno: de la A a la F, será de 08:00 a 09:00 horas; de G a la N, de las 09:00 a 10:00, y de la N a la Z, de las 10:00 a las 11:00. Indicó que los asistentes deben llegar 20 minutos antes con identificación oficial, copia de la CURP y comprobante de primera inoculación.

El pasado 28 de mayo los fronterizos denunciaron falta de organización y lentitud en la aplicación del biológico, ya que en la referida sede entre Teófilo Borunda y Tecnológico, se empalmaron aquellos de 50 a 59 años, adultos mayores rezagados, embarazadas y personal médico; algunos no fueron vacunados.

La aglomeración de los grupos etarios y sociales en un único punto generó el desorden, toda vez que se había previsto inocular sólo a algunos, pero la convocatoria amplió de forma imprevista su capacidad de atención sin prever la respuesta de la ciudadanía, que se manifestó desilusionada durante la inmunización.

