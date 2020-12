Reactivan exigencias contra la JMAS

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Ante el hartazgo por no contar con agua de calidad para sus necesidades más apremiantes, vecinos de la colonia Anapra reactivaron las protestas en contra de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), para exigir a las autoridades del Estado el abastecimiento de líquido potable.

Por horas, vecinos de Puerto Anapra se plantaron en el acceso principal de la Unidad Administrativa “Pueblito Mexicano” para exigir al Gobierno del Estado una respuesta, pues aseguraron que desde hace un mes debieron iniciar con los trabajos de adecuación de tuberías para trasladar agua potable desde el acueducto Conejos-Médanos hasta dicha colonia y no hay avances.

“Cambian de opinión a su voluntad, con el contador Jorge Domínguez (director ejecutivo de la JMAS) habíamos llegado a un acuerdo de que primero iban hacer un estudio para saber cuál iba a ser el procedimiento que iban a implementar, si tratar el agua o traerla de Conejos-Médanos, al final se determinó llevar a cabo la segunda opción, incluso iban a introducir la tubería, esa decisión se tomó desde septiembre pasado y hasta ahorita no empiezan, toman de pretexto que por la pandemia no hay proveedores y no sólo nos dan largas”, dijo Leo Durón, uno de los afectados.

Los colonos reclamaron a las autoridades que durante años la JMAS le ha suministrado agua salada a precio de potable, poniendo en riesgo su salud. Sin embargo, tras la protesta realizada ayer, vecinos aseguraron sentir preocupación ante la falta de cumplimiento del compromiso adquirido por la descentralizada.

“En la atención que nos dieron, nos dijeron que ya cambiaron de otra vez de opinión, cuando ya había un compromiso; ahora nos dijeron que había una posibilidad de una la construcción de una planta tratadora, cuando se supone que eso ya lo habían descartado, entonces sólo nos están dando largas, dicen que en febrero lanzarán la licitación, para que en marzo inicien los trabajos”, comentó Durón.

“Por nuestra parte vamos a seguir protestando hasta que haya una respuesta seria, porque están cambiando mucho de opinión a cada rato, pues ¿de qué se trata esto?”, reclamó.

