Reactivan contratación de docentes hoy

Ciudad Juárez— A partir de hoy jueves se reactiva la contratación del personal docente evaluado por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con lo que la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED) espera solucionar el faltante de 108 maestros en esta frontera, dijo Judith Marcela Soto Moreno, titular de la dependencia.

“Hasta este miércoles faltan 108 maestros para escuelas primarias y apenas mañana (jueves) se va a reactivar la contratación”, precisó.

Explicó que uno de los problemas detectados en este proceso de evaluación de ingreso, fue el generado porque un alto porcentaje de maestros tuvieron errores administrativos en su trámite y eso los hacía figurar en la lista B, se mandó la corrección a México y ya se autorizó y todos ellos se pasaron a la lista A, dijo.

Ayer los postulantes acudieron a la ciudad de Chihuahua para exponer su inconformidad con este procedimiento, al asegurar que fue irregular de origen.

“Por lo mismo no se podían ir ofertando las clases porque no era justo que gente que sí estaba acreditada no se le diera la posibilidad”, precisó.

Eva Trujillo, vocera la Secretaría de Educación y Deporte, dijo que las contrataciones de aproximadamente 500 maestros en todo el estado inician este jueves y concluye el domingo.

“Mañana estaremos en ese proceso, yo espero que a más tardar para el próximo miércoles tengamos un avance importante en Ciudad Juárez”, reiteró Soto Moreno.

Agregó que aquí se requieren 108 maestros federales para escuelas primarias y confía en que los maestros que están en la lista de prelación seleccionen a Ciudad Juárez para trasladarse a impartir clases.

“Yo casi creo que sí, porque es de las plazas más buscadas por los docentes. En dado caso que no sea así estamos listos para contratar propuestas de interinatos si se agota la lista de prelación”, agregó.