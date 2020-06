Reactivación sin guarderías pone en riesgo a niños

Ciudad Juárez— Ahora que muchas madres y padres de familia se han reincorporado a la vida laboral, hay riesgos para los niños que se están quedando solos en casa, algunos bajo resguardo de sus hermanos mayores, y otros con familiares y hasta vecinos, advierten.

“Desde ahorita ya hay implicaciones. Alguna parte de la población regresó a sus trabajos pero las guarderías y las escuelas están cerradas. Muchos se quedan al cuidado de los hermanitos más grandes, puede haber accidentes en casa, abusos por parte de familiares o vecinos”, dijo Nancy Amador, profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la máxima casa de estudios de Ciudad Juárez.

Este problema puede agravarse debido a que en el sector educativo están previendo que a inicios de septiembre inicie el nuevo ciclo escolar otra vez a distancia.

Y no sólo porque no habrá un adulto presente que pueda explicarle o ayudarle en sus tareas, “sino porque es un riesgo por donde lo veas”, mencionó.

“Muchos no tendrán más opción, pues económicamente ya no es viable; es decir, es una necesidad estar en casa pero al mismo tiempo un lujo que no se pueden dar”, explicó.

Para la especialista en psicología, hay estudios que comprueban la necesidad de que los hijos estén en un centro de cuidado mientras los papás deben ir a trabajar.

En 2017 la universidad realizó una encuesta a 989 usuarios de estancias infantiles, de los cuales en el 84.3 por ciento de los casos el cuidado del menor dependía principalmente de la mamá, seguido del 3.3 por ciento que era de los padres, el 1.1 por ciento de hermanos mayores, y el 5.6 de los abuelos.

Sin embargo, antes de ingresar a la estancia, el 43 por ciento del cuidado dependía de la mamá, el 22.6 por ciento de los abuelos, el 4.6 de hermanos mayores y el 5.7 de los vecinos.

A la pregunta, “¿El tutor(a) pudo iniciar una actividad laboral al ingresar al menor a un centro de cuidado infantil?”, el 86.1 contestó que sí, mientras que el 8.6 que no.

La razón principal para poder poner a un niño en una estancia fue por cuestiones laborales, para poder trabajar; en tanto que la segunda fue la seguridad de no dejarlos solos, mientras la tercera porque ambos padres trabajan.

“Poder trabajar, mejores oportunidades laborales, el poder salir adelante, buscar empleo, estabilidad laboral, fue el tercer beneficio de contar con este espacio”, dijo Amador.

Expuso que hay una relación entre uno y otro, es decir, para que un padre de familia pueda laborar, se necesita de un centro o un lugar donde sus hijos estén bien cuidados. Y actualmente los centros educativos están cerrados, al igual que las guarderías del IMSS que atienden a niños de 45 días de nacidos a 5 años, los centros de bienestar infantil que son de 4 a 12, mientras los centros de cuidado diario que son de dos a diez años.

Sugirió que habría que realizarse un trabajo coordinado, por eso la importancia de quedarse en casa aquellos que pueden.

“Necesitan empezar a crear estrategias más puntuales para reducir los contagios, realizar pruebas, identificar focos rojos de contagio o zonas”, añadió.

También dijo que incluso al trabajo los regresos pueden ser escalonados, quizá en la medida o posibilidades de las empresas.

Lamentablemente, dijo, hay madres solteras que no tienen una red social de apoyo, muchas veces se les reprende diciendo que las escuelas no son guarderías, pero ciertamente son un lugar más seguro para estar unas horas. (Javier Olmos)

