Reactiva UACJ campaña de donación de sangre

Ciudad Juárez.— Tras el regreso de vacaciones de Semana Santa, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) reactivó la campaña altruista de donación de sangre, luego de que en febrero de este año estableció un convenio de colaboración con el Banco de Sangre Regional con el objetivo de sumarse al llamado de apoyar a la población en caso de registrarse una emergencia.

La meta de la máxima casa de estudios es recaudar 50 unidades de plasma por instituto, por lo que ayer fue el turno de los estudiantes y docentes de ICSA, hoy se trasladará la campaña a las instalaciones de IIT, el viernes se realizará en el Centro Cultural Universitario de ICB y, finalmente, el próximo martes 3 de mayo se llevará a cabo en el gimnasio de Ciudad Universitaria.

“Los principales requisitos para poder ser un donador apto son: tener más de 18 años y menos de 65, pesar más de 54 kilos, no estar embarazada o lactando, que hayan pasado 8 meses desde la última vez que se hicieron un tatuaje o pusieron un piercing, no ser diabético y no estar tomando antibióticos, entre otros”, informó la UACJ sobre la campaña que estará de 8:00 a 12:30 horas.

Las personas que hayan presentado síntomas de Covid o que hayan dado positivo al virus únicamente deben esperar 15 días del último padecimiento para poder donar. Incluso las personas que recientemente hayan recibido una vacuna siguen siendo aptas para donar, informó la institución por medio de un comunicado.

“La comunidad UACJ tiene un gran sentido humano y de colaboración social, estoy seguro de que una vez más aportaremos en beneficio de nuestra comunidad”, dijo el rector de la institución, Camargo Nassar, cuando anunció que la UACJ retomaría la campaña que a consecuencia de la pandemia por Covid-19 estuvo detenida.

Los primeros voluntarios de la institución educativa se dieron cita a finales de febrero en las instalaciones de rectoría, donde el titular de la UACJ, directivos y personal administrativo realizaron las primeras donaciones con el objetivo de apoyar a los pacientes de los hospitales públicos de la ciudad que necesiten transfusiones de sangre.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la donación altruista es seis veces más segura que la donación familiar o de reposición porque ante la presión de que algún familiar o conocido requiera unidades de sangre, las personas tienden a omitir información importante de la cual depende que el líquido sea apto para transfusión.