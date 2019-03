Reactiva Sedena canje de armas

Con una inversión superior a los 500 mil pesos y el apoyo de empresarios que aportaron el recurso, arrancó ayer la campaña de canje de armas 2019 organizada por el Gobierno municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Noveno Regimiento de Caballería Motorizado instaló un módulo para la recepción de armas en la Feria Integral por la Inclusión y la Paz que se realizó en el Parque Oriente de la colonia Portal del Roble.

Apenas había transcurrido una hora y media de la campaña cuando 21 personas agotaron el recurso de 60 mil pesos que se destinó ayer específicamente para este evento.

Tras ello, personal de la Sedena mandó traer más fondos, pues la línea de espera a las 11:30 de la mañana era de más de 10 personas.

En esa fila se encontraba “María”, quien llevaba cartuchos que se encontró en su casa.

“Yo venía a regalarlos pero me dicen que me pueden dar dinero por ellos”, expresó la mujer que no quiso revelar su verdadero nombre.

De acuerdo con el subteniente Jesús Carreta, encargado del módulo de canje de armas, el objetivo es sacarlas de las calles mediante la entrega de dinero.





Recambio de armas es de manera anónima

Algunas personas se acercaban temerosas a preguntar si habría averiguación previa con la entrega, aunque se les recalcó que todo era de manera anónima.

Otras mencionaron que tenían miedo que en el trayecto hacia al módulo fueran detenidas por agentes policiacos por llevar las pistolas, aunque se recibió la instrucción de que si eran detectadas, las acompañarían hasta este punto para verificar que se realizara el canje.

Las cantidades que se entregan van desde los 500 pesos hasta los 5 mil, según el tipo de arma y el estado en el que se encuentre.

Para ello se cuenta con una tabla que indica el valor de cada una. Ahí mismo cuando se reciben, se procede a destrozarlas.

Personal de la Sedena comentó que a un evento de este tipo llegó una mujer de la tercera edad a vender dos cuernos de chivo que no quería que su hijo volviera a usar.

El alcalde Armando Cabada señaló que esperan recabar armas de fuego, ya que a partir de mañana lunes, la Sedena colocará el módulo en la planta baja de la Presidencia Municipal.

Ahí mismo se puede iniciar también el proceso de registro para quienes desean tener el permiso de porte para la seguridad en casa, informó.

En esta feria organizada por el Municipio participaron más de 40 dependencias de los tres niveles de gobierno.

El evento inició a las 10 de la mañana y concluyó a las 2 de la tarde, con la visita de cientos de habitantes del suroriente de la ciudad.

Por parte de la Dirección General de Desarrollo Social se contó con módulos donde las personas aprovecharon para registrarse y hacerse acreedores a apoyos alimenticios y de material para el mantenimiento de la vivienda.

También acudieron a consultas médicas gratuitas y los pequeños se divirtieron realizando diversas actividades lúdicas.

Personas mayores de 68 años acudieron con los funcionarios federales para registrarse en el censo como candidatos a recibir posteriormente un apoyo económico.

En el censo también se registró a jóvenes que no estudian ni trabajan y a niños pequeños que requieren apoyo de estancias infantiles.

Otro de los módulos con mayor demanda fue el de la Dirección General de Centros Comunitarios donde se realizaron exámenes de la vista y se entregaron anteojos gratuitamente. (Iris González / El Diario)





