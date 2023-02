Reacreditan la Licenciatura en Médico Cirujano

Ciudad Juárez.- El Consejo Mexicano de la Acreditación de la Educación Médica A.C. (COMAEM) reacreditó la Licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y le otorgó el sello internacional de calidad académica.

Éste es un organismo que tiene carácter mundial avalado por el Consejo de Acreditación de la Educación Superior (COPAES), la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES), la World Federation for Medical Education y The National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA), informó la máxima casa de estudios en un comunicado.

Destacó que esta licenciatura se ofertó por primera vez en 1969 y logró su primera generación de egresados en 1975.

En su mensaje de reconocimiento realizado la semana pasada, Juan Hernández Hernández, secretario técnico y operativo del COMAEM, dijo sentirse honrado de formar parte de un significativo evento, como la entrega de reacreditación a un programa que obtuvo la calificación adecuada para además conseguir un sello internacional de calidad académica.

“Este resultado constata que el programa de Medicina ha sido revisado por pares expertos en educación, que aseguran que la carrera cumple los criterios y estándares de calidad y con los objetivos apropiados para la educación médica”, afirmó.

Por su parte, Juan Ignacio Camargo Nassar, rector de la UACJ, agradeció tanto al COMAEM como al equipo de la universidad por el trabajo que han desempañado para seguir mejorando en la educación que ofrece esta casa de estudios.

“Con este reconocimiento nos comprometemos a promover esta continuidad de trabajos que lleven a un alto nivel académico”, destacó.

Y subrayó que esta distinción enorgullece y compromete a la universidad a seguir siendo mejores por los estudiantes y por la sociedad, “que demanda mejores médicos, y eso sólo es posible si continuamos fortaleciendo y alentando los esfuerzos que hoy estamos desarrollando”.

Camargo Nassar aprovechó para reconocer al Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) por tener el 100 por ciento de sus programas educativos acreditados.

Asimismo, resaltó el número de docentes de tiempo completo que alberga el programa, las cifras de egresados y la matrícula que presentan, los laboratorios y clínicas, entre otros aspectos.

Actualmente, el programa adscrito al Departamento de Ciencias de la Salud cuenta con mil 444 alumnos, mientras que la planta docente se compone de 180 profesores, de los cuales 24 son de tiempo completo, ocho de medio tiempo, siete de asignatura y 141 por honorarios.

De la planta docente se destaca que 10 de ellos cuentan con doctorado, 32 con maestría y 107 con especialidad, se dio a conocer.

La última versión del plan de estudios de la licenciatura data de mayo de 2014, el cual se reajustó con base en los lineamentos institucionales para el diseño y rediseño curricular de planes educativos de la universidad, y que toma en cuenta la opinión de los empleadores, egresados, profesores y educandos.

Además, se maneja un plan de estudios flexible de acuerdo con el sistema departamental de esta casa de estudios, que cuenta con 633 créditos obligatorios y 24 optativos en tres niveles: principiante, intermedio y avanzado distribuidos en 10 semestres.