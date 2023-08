Reabren túnel peatonal de la 16 de Septiembre

Ciudad Juárez.- Luego de diez meses de iniciados los trabajos, finalmente ayer viernes se abrió el túnel peatonal de la 16 de Septiembre y Francisco Villa.

Aún faltan las cámaras de seguridad, pero habrá vigilancia permanente debido a que estará abierto día y noche, dio a conocer el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales.

PUBLICIDAD

“Me parece perfecto que lo hayan abierto porque lo usamos, cuando yo vengo de trabajar siempre me agarra el tren y cuando estaba aquí bien sucio pues no podíamos pasar”, mencionó Hortensia Nolazco, quien dijo que por ahí pasa a las 5:00 de la tarde.

Agregó que por las mañanas y las tardes pasa el tren por la 16 de Septiembre, pero antes de la remodelación los ladrones rompían los focos del paso peatonal y se quedaban a dormir.

“Que haya vigilancia para que no lo agarren de baño y que no vayan a fundir los focos, que haya alguien vigilando, porque había un olor que no se aguantaba”, agregó.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar dijo que todavía le faltan algunos detalles, pero ya se abrió y lo estarán vigilando agentes de Seguridad Pública Municipal.

“Ha sido un retraso indebido”, manifestó.

Ayer en la mañana se encontraban en el lugar cinco policías vigilando la estructura, así como una cuatrimoto.

Las labores de rehabilitación del túnel peatonal iniciaron el 21 de octubre del 2022 y debían estar terminadas el 31 de diciembre de 2022, pero el contratista tuvo contratiempos para realizar trabajos de herrería, se dio a conocer.

La inversión de la rehabilitación del paso peatonal es de 6 millones 157 mil pesos para la reposición de rampas y escaleras, desmantelamiento de azulejo, reemplazo de piso, aplicación de pintura de exteriores, fabricación de muros, colocación de lámparas y herrería.

Se indicó que también se iban a instalar cámaras de vigilancia, sistema de seguridad y una alarma del paso peatonal, de acuerdo con datos periodísticos basados en información oficial.

El paso peatonal deprimido que se construyó en la avenida 16 de Septiembre, para cruzar las vías del tren por debajo de la avenida Francisco Villa, fue inaugurado el 19 de julio de 2016.

acastanon@redaccion.diario.com.mx