Rarámuris danzan contra el mal

Ciudad Juárez.— Con la danza ‘de los pintos’, al ritmo del tambor, y sus trajes tradicionales, los rarámuri celebraron ayer en la colonia Tarahumara su propio viacrucis en honor a Onoruame, su dios padre y madre.

En una fusión de sus propias tradiciones y el Cristianismo, los originarios de la sierra tarahumara comenzaron a danzar desde el Jueves Santo para pedir a Dios no sólo por ellos, sino por toda la humanidad.

Con una koyera en la frente, un calzón de manta y el cuerpo lleno de manchas blancas, que reflejan la lucha de su comunidad contra “el de abajo” y las marcas de Jesucristo en el cuerpo, los niños, jóvenes y adultos de la colonia ubicada en las faldas de la sierra de Juárez bailaron sin cesar durante horas en una lucha del bien contra el mal.

“Para nosotros cada danza tiene un tiempo y un significado, el significado de la danza ‘de los pintos’ es que si no bailas la Tierra se puede caer; nos podemos caer nosotros, el espíritu, la fe la podemos perder en la Tierra. Y cuando bailamos amacizamos la Tierra para que siga fuerte, para que siga fuerte nuestra fe y nuestras creencias”, explicó Rosalinda Guadalajara, líder de la colonia, en la que actualmente habitan cerca de 400 personas.

Cada golpe al tambor de cuero es un latido del corazón y cada pisada al suelo con sus huaraches de llanta es un golpe contra “el de abajo” o “el tío”, cuyo nombre prefieren no pronunciar para no invocarlo.

Las celebraciones de la Semana Santa son organizadas por los propios habitantes, quienes son acompañados por el capellán Chartur.

Las danzas comienzan desde el Jueves Santo en el templo del Pinole de Nuestra Señora de Guadalupe, donde la propia Rosalinda lavó los pies a las niñas y niños que realizaran este año la Primera Comunión, así como a algunos de sus habitantes.

Ayer, mientras las mujeres cocinaban los platillos tradicionales del Viernes Santo, los hombres danzaban en el centro de la colonia, donde colocaron cuatro arcos alrededor de su templo, que significan la entrada al cielo.

“De acuerdo con la fe que tenemos como rarámuri, muchas veces uno anda como que perdido, ya no tiene ese mismo entusiasmo, ese mismo amor hacia su comunidad. Entonces, en esta fecha, cuando uno baila, está pisando a la persona que vive abajo, muchos le dicen ‘el tío’, porque también fue un ángel, pero así le dicen para no pronunciar mucho la palabra Diablo, porque cuando pronuncias mucho a una persona o algo que es malo para la gente lo atraes. Y queremos debilitarlo, para que no se salga, que no tenga esa fortaleza, lo aplastamos, cada pisada es como una oración con la que se le da vitalidad a la Tierra”, narró la rarámuri de 37 años de edad.

Este año, una mujer rarámuri cargó la cruz de madera durante el viacrucis, en el que pasaron por los arcos que simbolizan la entrada al paraíso del alma del hombre y de la mujer, acompañados con una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Junto a cada arco, el capellán reflexionó sobre las acciones buenas que se deben hacer en la Tierra, para que luego los rarámuri continuaran danzando, seguidos por las mujeres de la colonia.

“Pedir que las autoridades en lugar de oprimir y aprovecharse del pueblo lo amen y lo sirvan a ese pueblo, eso para ésos es inaceptable. Los jefes cuestionan a Jesús, ¿cómo se te ocurre que yo me arrodille ante el pueblo, Jesús, ante los pobres, cómo se te ocurre, Jesús, que me arrodille ante las mujeres? Eres muy incómodo, Jesús, mejor te crucificamos”, reflexionó el capellán.

Les explicó, además, que Onoruame quiso hacerse de carne y hueso, quitándose todo poder para salvar a sus hijos, quienes deben seguir su ejemplo.

“No sólo los jefes, gobernantes, poderosos o chabochis (mestizos) no entienden el llamado de Jesús a amarnos y a hacer korima (compartir de lo que tienes). No, no sólo ellos, tampoco lo entienden muchos rarámuri, que no entienden o no les gusta la invitación de Jesús de lavarse los pies unos a otros, de arrodillarse unos a otros para servir y apoyarse mutuamente”, dijo el capellán durante el viacrucis, para que luego los rarámuri continuaran danzando alrededor de su templo.

Candelario García Bustillos, de 62 años de edad, encargado de la danza este año, explicó que a través de la danza le piden perdón a Jesucristo, porque él dio la vida por la humanidad. Y bailan para que no se caiga el Sol.

Los niños toman un lugar muy importante dentro de las celebraciones rarámuri, con lo que buscan que conozcan y se preserven sus tradiciones en esta ciudad, pese a estar lejos de la Sierra Tarahumara, de donde es originaria la etnia, cuyo nombre significa los “corredores a pie” o “de pies ligeros”.

“Los niños son los primeros que deben conocer la danzas y las tradiciones, por eso antes tuvimos una conversación para que supieran el fin que tienen las danzas. Ellos saben que no es una obligación, que la ‘danza de los pintos’ significa una oración que se tiene que hacer con mucha fe, una fe que hemos mantenido fuerte y saludable”, destacó Rosalinda.

El viacrucis concluye con una danza dentro del templo, de donde los habitantes de la colonia salen para terminar con el ayuno del Viernes Santo y compartir sus alimentos. Después, los niños y algunos de los hombres crean un muñeco con el que simbolizan a Judas, danzan con él y, al amanecer, después de una pelea entre un grupo que representa a los fariseos y otro que personifica a los soldados romanos, en una simulación de la lucha del bien contra el mal, queman al Judas.