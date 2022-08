Quitar concesión a PASA causaría desorden: alcalde

Ciudad Juárez.— El Municipio revisará y tomará las acciones que se consideren oportunas para arreglar las fallas de la recolección de basura por parte de la empresa PASA, declaró ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Sobre el planteamiento de la regidora Austria Galindo de cancelar la concesión, dijo que hay una apuesta de los ediles del PAN por el caos.

PUBLICIDAD

“Siempre he pensado que hay una apuesta por los regidores del PAN por el caos, meter a la ciudad en una cancelación de una concesión que lleva ya 16 años es probablemente promover el caos, porque yo nomás le pido a los ciudadanos que se imaginen una semana sin recolección, o sea lo que pasaría en la ciudad”, declaró.

Ayer jueves, en reunión de los ediles que integran la comisión de Servicios Públicos, Austria Galindo planteó cancelar la concesión de PASA debido a que actualmente el servicio no se proporciona en algunas colonias.

Además, en un recorrido que ese día hicieron en las instalaciones de la compañía detectaron que de 100 camiones que deben tener para prestar el servicio, sólo salieron a trabajar 88.

“Este tipo de propuestas me parecen a mí absolutamente irresponsables y demagógicas. Es raro que los regidores del PAN en 16 años nunca alzaron la voz, nosotros somos la primera administración en esta historia de 16 años que multa a PASA y ahora quieren más, yo no voy a promover el caos en Juárez de ninguna manera, y no voy a promover que las señoras estén enojadas porque no pasa la basura durante una o dos semanas”, indicó.

Dijo que cancelar la concesión del servicio médico de los trabajadores municipales fue complejo, y era un “asunto muy pequeño en comparación al tema de la basura”.

“No se puede actuar de una manera tan irresponsable, así que no vamos, yo no voy a caer en ese juego, de ninguna manera, si hay que aplicar otra sanción, lo podemos hacer, lo vamos a revisar, pero no entrar en este esquema de cancelar una concesión, no nos dan los tiempos ni los recursos para hacer eso”, expuso Pérez Cuéllar.

Aseguró que el Municipio seguirá presionando a la compañía y se analizará la posibilidad de que el Municipio pueda operar más camiones recolectores de basura, aparte de los 14 que ahora tienen.

“Cuál es mi prioridad, recoger la basura de la gente, porque es mi obligación, pero sacar a una empresa que ayer (el jueves) no salieron 110, que salieron 90 camiones; a ver, saquen esos 90 camiones de la ciudad ahorita y se nos hace un caos y eso no lo voy a permitir, aunque haya un costo político, aunque me estén criticando, no voy a generar ese caos en la ciudad”, puntualizó.