Quitan perros a dueños incumplidos

Ciudad Juárez— El Departamento de Bienestar Animal de la Dirección de Ecología ha recogido tres perros que habían sido dados en adopción en el centro de Rescata y Adopción de Mascotas del Municipio Independiente (Rammi), pero que sus dueños no cumplieron con los cuidados, afirmó la titular de Ecología, Margarita Edith Peña Pérez.

Dijo que cuando un perro o gato se entrega en adopción se piden una serie de requisitos, como identificación y que llenen un formulario para conocer qué tipo de mascota es la que podrán cuidar.

“Las condiciones que se les ponen es que se tiene que dar seguimiento a sus vacunas, tienen que comprometerse a buena alimentación, buenos cuidados, no dejarlos salir a la calle, si no se cumple en visitas aleatorias que hacemos, si encontramos algo que no está bien, se le quita la custodia”, explicó.

Dijo que tres perros se han retirado porque cuando se hizo la visita estaban en la calle, en malas condiciones de peso o enfermos.

Agregó que también se ha negado la adopción de las mascotas por los mismos motivos.

“Por personas que trabajan todo el día, que viven en un departamento, que tienen enfermedades como alergias, como asma, les hemos recomendado que mejor otro tipo de mascotas”, añadió Peña.

Afirmó que actualmente hay el Rammi 28 perros y 14 gatos listos para dar en adopción.

Los otros requisitos para adoptar una mascota son presentar una identificación con fotografía, comprobante de domicilio y llenar un cuestionario.

Actualmente en el Rammi se atiende a 29 perros, de los cuales 19 son hembras y 10 machos, además de 18 gatos, 10 hembras y ocho machos.

Tan sólo durante noviembre ingresaron 26 perros y cinco gatos, los cuales fueron asegurados en domicilios particulares debido a que sus propietarios no les brindaban los cuidados necesarios.

El maltrato animal no es únicamente el hecho de que los golpeen, también se considera como tal el que no tengan un lugar de estancia limpio, que no cuenten con alimento y agua suficiente de acuerdo con su raza y tamaño, aseguró Peña.

Además de proveer alimento y atención médica, los animales que ingresan al Rammi son esterilizados para evitar la reproducción sin control una vez que son adoptados por sus nuevas familias.

La ciudadanía puede denunciar cualquier caso de maltrato animal al número de teléfono (656) 737-0000 extensión 70512, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, o bien al número de emergencia 911, añadió.

