Quitan a Juárez 50% de recursos para seguridad

Ciudad Juárez— El Municipio de Juárez recibirá para el 2020 otro recorte en el recurso federal del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que se traducirá en un 50 por ciento menos con respecto al 2018.

El alcalde Armando Cabada explicó que para el año próximo se asignarán a esta frontera 35 millones de esta partida, cuando en el 2019 se adjudicaron 43 millones y en el 2018 fueron 70 millones de pesos.

Desde que inició la actual administración federal se ha reducido en un 50 por ciento el presupuesto que se entregaba para capacitación y equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, lamentó el alcalde.

“Lo tengo que declarar así en manifiesto de inconformidad, porque no es posible que siendo la seguridad el principal problema de México se nos esté reconociendo con ese recurso a los municipios para tratar de resolver un problema que es de todos los niveles de gobierno; es lamentable que actúe así el Gobierno federal”, declaró Cabada.

Comentó que con el fondo del Fortaseg se planeaba abrir dos academias más para el año próximo y contar con otros 500 policías municipales.

“Habremos de suplir lo que la Federación no nos está dando con recursos propios, no nos va afectar porque conseguiremos el recurso para todo lo que traemos programado, sobre todo las academias”, aseguró.

“Pues los vamos a sacar, lo he dicho y lo dije ayer, ya no nos quedaremos esperando a que otras instancias de Gobierno resuelvan nuestros problemas, porque lamentablemente no se ve para cuándo”, puntualizó.

Reiteró que el Municipio conseguirá los fondos que la Federación eliminó para Ciudad Juárez a fin de contar con 500 policías más que la ciudad necesita.

Cabada dijo que ayer en la mañana la secretaría de Seguridad Pública estatal informó que la reducción del Fortaseg para todo el estado fue del 15 por ciento, lo que afecta a los cinco municipios que lo reciben: Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Juárez e Hidalgo del Parral.

Este año con los recursos de ese fondo el 50 por ciento de los policías municipales recibió un aumento salarial como parte de la homologación que aprobó el Ayuntamiento.

El incremento salarial representa aproximadamente 20 por ciento.

La homologación fue para 959 elementos, policías 1, 2 y 3 de los mil 997 polipreventivos, se informó.

[email protected]