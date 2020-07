Quisieron 'arreglar' a héroe agredida

Archivo/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— "Martha", la enfermera del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y probable víctima del delito de discriminación presuntamente cometido por Rolando Talavera, administrador de Plaza de las Américas, fue notificada por el agente de Ministerio Público (MP) de que cuenta con los elementos de prueba necesarios, por lo que la carpeta de investigación en breve será judicializada.

La denunciante dijo que la representación legal del acusado recientemente la buscó para tratar de llegar a un arreglo extrajudicial, lo que ella rechazó.

“No es dinero lo que busco, es respeto y me iré (por la vía legal) hasta las últimas consecuencias”, afirmó la quejosa. Ayer El Diario llamó al administrador del negocio, pero no atendió su teléfono celular.

El viernes 3 de julio personal del IMSS que vestía su uniforme de trabajo, acudió a un restaurante de la plaza para comprar su desayuno; no iban juntos, pero eran al menos siete los clientes en el negocio.

“Martha” estaba sentada junto a otra compañera en una jardinera, ya que no hay sillas ni mesas por ser alimentos elaborados para llevar, cuando un guardia les dijo que se levantaran porque estaba prohibido sentarse por instrucciones de Gobernación.

La enfermera se puso de pie, pero le sugirió al guardia que no expusiera que era orden de Gobernación porque no era cierto.

“Martha” fue agredida por el administrador que llegó a tomarle fotografías con su teléfono celular y hasta la insultó, lo que motivó que un médico interviniera en defensa de su compañera; finalmente todos fueron expulsados de la plaza por el administrador.

“Estábamos alrededor de cinco a siete personas comprando. Una compañera y yo nos sentamos en una jardinera y un guardia se acercó para decirnos que por orden de Gobernación nosotras no podíamos estar sentadas. Yo le comento que nos vamos a levantar, pero le aclaro que Gobernación no prohíbe que estemos sentadas”, explicó Martha.

Las dos enfermeras se acercaron al local donde ordenaron los alimentos y empezaron a platicar con dos médicos que también esperaban su comida, cuando llegó el hombre al que identificaron como Rolando Talavera, administrador de la plaza, a tomarle fotografías.

“Al momento que me toman la foto le pido por favor a la persona que borrara la imagen porque no lo autorizaba y él con ademanes groseros me dijo ‘lárgate de aquí, ya me tiene cansado todo el personal de salud que viene a esta plaza, esto es propiedad privada’”, narró la enfermera.

Uno de los médicos que la acompañaba, cliente del negocio de comida, intervino en su defensa y también fue insultado.

“A él le dijo ‘tú no te metas cabrón’, cuando el doctor le pedía que dialogáramos y que borrara la fotografía, este señor respondió otra vez con insultos y me dijo ‘lárgate de aquí, eres una vieja naca, lárguense de aquí y no pueden entrar porque es propiedad privada’”, agregó.

Cuando la enfermera se retiró, desde el hospital decidió llamar al 911 y denunciar los hechos, que quedaron asentados bajo el folio 0702012348. Dos unidades de Seguridad Pública atendieron el llamado y la acompañaron a la plaza para solicitar que borraran su fotografía.

Aunque Talavera se disculpó públicamente, “Martha” interpuso la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos por considerar necesario el dejar un precedente para evitar nuevas agresiones contra el personal del Sector Salud que se enfrenta a la pandemia del Covid-19.