Quince años de lucha para hallar a su hija

Ciudad Juárez.- Sin conocer el paradero de su hija, Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo de 2009, Martha Rincón y José Luis Castillo sumaron ayer 15 años de lucha, dolor y desgaste físico, emocional y económico, pero también de esperanza.

Acompañados de sus hijos, nietos y hermanas, los padres volvieron a salir ayer a las calles de Ciudad Juárez para exigir a las autoridades que encuentren a su hija y que terminen con el delito de desaparición de personas en esta frontera y en todo México.

Con el rostro de Esmeralda plasmado sobre una lona rosa en forma de mandil y la leyenda “No me olviden, falto yo”, la familia exigió una vez más su regreso, esta vez con una caminata desde la calles Rafael Velarde y Vicente Guerrero hasta el puente internacional Paso del Norte, en donde bloquearon por unos minutos el tráfico para colocar el nombre de su hija con diamantina de color rosa sobre el piso.

Ella tenía 14 años de edad cuando fue desaparecida, el 19 de mayo de 2009. Salió de su casa ubicada en la colonia Postal, al norponiente de Juárez, para ir a la Secundaria Técnica 79, pero nunca regresó.

“Hoy 19 de mayo mi hija cumple 15 años de desaparecida y pues vamos a seguir levantando la voz, a seguir exigiendo justicia, que se aclare, que sepamos qué pasó con Esmeralda. Ya es mucho el tiempo, son 15 años de que no haya una respuesta verídica, que no haya nada; las autoridades no quieren trabajar, no quieren hacer nada y ya es mucho el tiempo, ya es mucho el tiempo”, dijo Martha Rincón, antes de comenzar la caminata hacia el cruce internacional.

Lamentó que “a lo mejor para las autoridades no es nada, pero para nosotros como familia, como madre de Esmeralda Castillo Rincón son 15 años que han sido muy desgastantes, física, emocionalmente, económicamente, en la salud, todo. Han sido muy desgastantes estos 15 años, yo ya lo que quiero es saber qué es lo que está pasando con Esmeralda, qué pasó con ella, dónde está Esmeralda, ya quisiéramos tener una respuesta, que las autoridades nos den una respuesta, pero una respuesta que sea verídica, no que sean mentiras como están acostumbrados a echar, puras mentiras para ya tenernos aplacados”.

Trabajen, piden a las autoridades

Después de marchas, reuniones, exigencias, de recorrer gran parte del país en busca de su hija y de no obtener respuestas, una vez más le pidió a las autoridades “que trabajen”.

“Que ya hagan una investigación para poder saber qué pasó con Esmeralda, yo ya no quisiera que pasaran tantos años porque está mermando mucho nuestra salud. Con la ilusión y las esperanzas que tenemos en mi padre Dios, de que podamos volver a ver a nuestra niña, que ya no pase tanto tiempo porque está mermando mucho nuestra salud eso. Me siento cansada; cansada, desesperada, triste, y a la vez enojada por ver que las autoridades no hacen nada, por ver que no hay respuesta, que no hay nada. Y esto ya es bien desgastante”, comentó.

Confesó que la noche del sábado comenzó a llorar al saber que ayer se cumplirían 15 años de la desaparición de su hija, sin obtener más respuesta que 10 centímetros de una tibia izquierda, presuntamente de su hija, como único resultado.

“Anoche me empezó a agarrar una lloradera y una tristeza y decir, un año más y Esmeralda no está con nosotros. Esto ya es muy cansado, son 15 años y solamente mi padre Dios es el único que sabe por qué todavía nos tiene de pie… Gracias a Dios que nuestra familia sigue unida, que yo y mi esposo seguimos juntos, porque muchos matrimonios que están pasando por esto se han separado y nosotros bendito Dios seguimos juntos… la familia de mi esposo, mi familia, nos siguen apoyando y no somos muchos pero siempre estamos juntos, en cualquier evento ahí están con nosotros”, comentó.

‘No hay nada porque no buscan’

Dijo que hace aproximadamente un mes se reunieron con las autoridades, pero no hay nada nuevo en el caso de su hija.

“Que no hay nada, no hay nada porque no buscan, no hay nada porque no investigan, entonces nunca va a ver nada mientras ellos no investiguen, mientras ellos no hagan nada. Nosotros ya en realidad no sabemos ni qué hacer, ni a dónde acudir para que alguien haga caso porque nadie quiere trabajar”, señaló.

Ayer, sobre una avenida Juárez repleta de cruces rosas en contra del feminicidio, los padres repartieron a peatones, comerciantes y migrantes un billete del Banco de Jesús con la pesquisa de su hija, mientras a través de un megáfono exigían a las autoridades terminar con el delito de desaparición de personas.

“Esmeralda, escucha; tu madre está en la lucha”, “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Ni una más, ni una más, ni una desaparecida más”, “Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos”, “Esmeralda, hermana, aquí está tu manada”, “De norte a sur, de este a oeste; buscaremos a Esmeralda, cueste lo que cueste” y “Esmeralda vive, vive; la lucha sigue y sigue”, fueron parte de las consignas que gritaron.

“Ella va a seguir con vida hasta que nosotros la encontremos, pedimos el apoyo de toda la ciudadanía para continuar con esta lucha”, pidió Castillo mientras una fila de carros hacia Estados Unidos avanzaba atrás de él.

Agentes sin empatía

Al arribar al cruce internacional, escribieron sobre el piso el nombre de su hija con diamantina, hasta que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arribaron para pedirles que se retiraran.

El padre les pidió 10 minutos para terminar su protesta en exigencia del regreso de su hija, y aunque llegó a un acuerdo con uno de los agentes, otro lo encaró mientras que el resto de los uniformados trataron de dar paso a los vehículos a través de una de las garitas de cobro, por lo que los manifestantes comenzaron a reclamar el acto.

Finalmente, uno de los conductores le pidió al padre que dejara el paso libre hacia el vecino país por una de las líneas, y éste aceptó para no dañar a la ciudadanía, y diez minutos después se retiraron del cruce internacional.

Castillo pidió disculpas a la comunidad por las afectaciones, pero también le pidió comprensión y solidaridad con quienes tienen a un ser querido desaparecido.

Sólo 10 centímetros de hueso

En 15 años, el único resultado de las autoridades ha sido el hallazgo en 2012 de sólo 10 centímetros de hueso de su pie izquierdo, en el desierto del Valle de Juárez, en la zona conocida como Arroyo El Navajo, por lo que madres y abogados del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justica Social realizaron búsquedas ciudadanas en las que lograron encontrar más restos, pero ninguno de Esmeralda.

Debido a la falta de pruebas, lograron que el caso volviera a ser abierto como desaparición, para que se determinara como feminicidio y no se quedara en el olvido; sin embargo, aseguran que su hija no está siendo buscada.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx