'¡Quimios para Pancho!'; exigen medicamentos en Pensiones Civiles del Estado

Ciudad Juárez- “¡Quimios para Pancho!”, gritaban ciudadanos en Pensiones Civiles del Estado (PCE), sobre Paseo Triunfo. Protestaron en exigencia de la salud del maestro Francisco Salas, de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), quien fue diagnosticado con cáncer y requiere con urgencia que se le faciliten todos sus fármacos, especialmente el Darzalex; necesita 36 dosis para detener su afección y cada una se vende en 40 mil pesos.

Frente al inmueble, se abordó al hombre. Aseveró no contar con el presupuesto para costear su tratamiento y, exhibió, acompañado de más de una decena de personas, que sin importar la nevada lo respaldaron, que el Gobierno no está destinando las medicinas, no solo para él sino para otros derechohabientes, quienes, a su vez, encararon al doctor Juan García, director Médico, quien no facilitó una solución concreta.

Sin dejar de sostener en su oído su teléfono celular, el galeno señaló que los medicamentos están en proceso de compra. Sin embargo, no dio una fecha concreta para su arribo y a esto los quejosos externaron que precisan que lleguen a más tardar el lunes o de lo contrario es latente que continúen manifestaciones. García, quien antes buscó salir por el elevador, optó por subir las escaleras. Solo dijo que “ya se le atendió”.

En tanto, los ciudadanos esperan que la gobernadora María Antonieta Campos Galván pueda apoyarlos. Solicitaron su intervención, toda vez que, sentenciaron, no son escuchados por las autoridades en Juárez. Puntualizaron que se trata de un caso de vida o muerte, pues “Pancho” necesita recibir sus terapias o puede complicarse su situación con metástasis, o reproducción de las células oncológicas, y así perder su vida.