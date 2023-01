Ciudad Juárez.— Pese a ser ingeniero en sistemas, Luis Gabriel Lizcano ganaba poco más de 7 dólares quincenales, apenas lo suficiente para comprar una cartera de huevo en Venezuela, por lo que decidió salir en busca de trabajo a Estados Unidos, narró minutos antes de cruzar la frontera en busca de una excepción humanitaria al Título 42 a través de la aplicación CBP One.

“Yo soy ingeniero en sistemas, trabajaba en un banco, y solamente quiero prosperar y ayudar a mi familia. El sueldo es un factor muy clave para la salida de muchos venezolanos, como en mi caso, ése es uno de los motivos, el salario; la forma de vida, la inflación, la inseguridad, el Gobierno”, compartió el sudamericano de 31 años de edad.

Durante las tres semanas que permaneció en Ciudad Juárez, durmiendo en carpas, hoteles y albergues, viaja con su hermano, pero mientras que a él le tocó ingresar a Estados Unidos el miércoles 18 de enero a su hermano le tocó ayer, 19.

A pesar de haber pasado caminando la selva del Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Venezuela, para el originario de Caracas la parte más difícil de su travesía fue México debido a las autoridades, aunque también su gente lo apoyó, destacó.

Un policía en Venezuela gana entre 20 y 30 dólares mensuales, mientras que un kilo de pollo cuesta aproximadamente 3 dólares, dijo otro venezolano que decidió salir de su país en busca de una mejor vida para sus tres hijos, dos de ellos menores de edad.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), mientras que en el año fiscal estadounidense (AF) 2020 –de octubre de 2019 a septiembre de 2020– la Patrulla Fronteriza registró 115 cruces de venezolanos a través del Sector El Paso, en el AF 2021 contó 304 más, en el AF 2022 sumó 24 mil 885 y durante los dos primeros meses del AF 2023 –octubre y noviembre de 2022– registró 21 mil 908.

En diciembre y enero, aunque disminuyeron los cruces irregulares de venezolanos, cientos permanecen en Ciudad Juárez en espera de una excepción humanitaria a la política de expulsión impuesta por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020 para diversas nacionalidades, y que desde el 12 de octubre aplica también para ellos.

El pasado 5 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada”.

CBP One permitirá a los migrantes programar una hora y un lugar para llegar a un puerto de entrada oficial de los Estados Unidos para solicitar una excepción de la orden de salud pública del Título 42 por razones humanitarias en función de una evaluación individualizada de vulnerabilidad, proceso que realizó Luis Gabriel para poder cruzar la frontera.