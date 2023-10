¿Quieres ver el eclipse? No arriesgues tus ojos

Ciudad Juárez.- El eclipse solar anular será el próximo sábado 14 de octubre y para disfrutar el espectáculo visual se pueden usar varios métodos, desde adquirir tus lentes especiales para evitar daños en los ojos, hasta otros más sencillos como una caja de cartón.

“Hay mucha información que circula que indica que se puede ver a través de carátulas de soldador o filtros, y es importante checar si cuentan con la certificación y sí es importante hacer el llamado a no verlo directamente porque la retina no tiene sensibilidad al dolor y no te das cuenta que te estás haciendo daño”, advirtió Ulises de la Torre, presidente de la Liga Astronómica Chihuahua.

Debe haber un cuidado y protección especial para los ojos, si se quiere mirar este fenómeno astronómico. Es primordial observarlo por los llamados medios indirectos, porque ver el Sol sin ninguna protección, así sea por pocos segundos, podría causar daños en la retina que serían irreparables.

Se deben usar lentes de cámara, binoculares o un telescopio y para evitar lesiones oculares graves, además explican que las gafas para los eclipses no son las que se usan normalmente para proteger de la luz solar en un día normal. Y recuerdan que los visores solares deben cumplir con norma internacional ISO12312-2 para que sean aptos y seguros.

Otra forma es elaborar una caja estenopeica casera con una caja de cartón, hojas de papel blanco una cinta adhesiva y papel aluminio.

Primero hay que cortar la parte inferior de la caja y pegar la hoja de papel con la cinta, en el otro extremo colocar el papel aluminio y realizar un pequeño orificio. Sólo faltará sellar los costados de la caja para no permitir la entrada de luz, salvo por el orificio antes realizado.

La luz del sol entrará a la caja, se reflejará en el papel blanco, observándose el eclipse en miniatura.

El fenómeno astronómico iniciará a las 9:20 de la mañana y completará su recorrido hasta el mediodía, sin embargo, su máximo será a las 10:30 de la mañana, con una duración que irá de 5 a 10 minutos, detalló el experto.

El eclipse solar anular será visible en varios estados. La Península de Yucatán será uno de los lugares privilegiados para observar el “anillo de fuego” de manera más nítida, con el 90.22 por ciento de anularidad.

En Juárez el porcentaje será del 84.82 por ciento, el más alto del estado; mientras que en la ciudad de Chihuahua será del 77.26 por ciento.

