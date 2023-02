Quieren para Juárez 14 mmdp de García Luna

Ciudad Juárez.- La delegación estatal de Bienestar Chihuahua buscará que los más de 14 mil millones de pesos que según las investigaciones fueron robados del erario por el exsecretario de Seguridad Pública Nacional, Genaro García Luna, se queden en Ciudad Juárez para ser invertidos en su desarrollo social, informó ayer Juan Carlos Loera de la Rosa.

El Gobierno de México está reclamando, a través de una demanda civil en Florida, el dinero que García Luna obtuvo como ganancias ilícitas, por lo que se hará la gestión para que parte de ese dinero se quede en esta frontera, “porque fue muchísimo el daño que se le hizo a esta ciudad”, dijo ayer en una rueda de prensa el delegado estatal.

De acuerdo con Loera de la Rosa, hasta ayer no se había realizado ninguna gestión, ya que primero se tocará el tema con los diputados y se buscará el respaldo tanto del alcalde Cruz Pérez Cuéllar como de la gobernadora María Eugenia Campos.

Después de mostrar un video con algunos de los hechos más relevantes de la violencia que se vivió en Ciudad Juárez durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando la seguridad pública del país estaba a cargo de García Luna, el delegado dijo que se harán las gestiones al Gobierno federal para que al menos un porcentaje se quede en esta frontera.

En dicha época, las autoridades registraron 11 mil 114 asesinatos en Ciudad Juárez, se afectó a más de 10 mil 500 familias y más de 20 mil niños quedaron huérfanos, y debido al rompimiento del tejido social muchos de ellos se unieron también al crimen organizado, informó.

Dijo que también hubo una migración durante ese tiempo de la inversión extranjera que llegaba a Juárez y se fue al bajío, muchas viviendas se quedaron deshabitadas y hubo una afectación en todos los niveles de la sociedad.

Sólo el 10 por ciento de los mil 400 millones ayudaría a dar vivienda a los huérfanos de la violencia, a pavimentar toda la ciudad, a extender el programa del bienestar para las personas con discapacidad de 29 a 64 años de edad y a ampliar el programa para niñas y niños de 5 a 12 años de edad, hijos de madres trabajadoras.

Durante la misma rueda de prensa, Loera de la Rosa dijo que buscará participar en las encuestas para candidato a la alcaldía de Juárez que realice el partido de Morena.

“Eso lo decide la gente, no son caprichos ni es lo que yo quiera, en el partido al que pertenezco y que orgullosamente soy fundador, se hacen encuestas, entonces cuando llegue el momento yo sí voy a participar para la encuesta que defina quién es el candidato a la Presidencia municipal de Ciudad Juárez”, apuntó.

“A mí me parece que le hace mucha falta justicia a Ciudad Juárez, a pesar de que voy adelante en las encuestas con más de 20 puntos al Senado, me parece que se tiene que trabajar por Juárez, se tiene que entregar amor, se tiene que acabar con los negocios habidos… No se puede transformar con los mismos que fueron parte de los grupos políticos que tanto daño le hicieron a Ciudad Juárez en la época de (Felipe) Calderón… no los culpo de todo lo que sucedió, pero sí se requiere transformar esta ciudad desde el corazón”, apuntó.

