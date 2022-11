‘Quieren los presidentes la presencia de la Guardia Nacional’

Ciudad Juárez.— Aunque los diputados estatales digan que no quieren a la Guardia Nacional (GN), no hay información de algún presidente municipal o gobernador que diga que no quiere su presencia en su territorio, declaró ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar sobre la comparecencia del secretario de Gobernación en el Congreso del Estado.

“Está bien, es parte del debate y qué bueno que se está dando este debate, es histórico que se esté yendo a cada congreso, fue una instrucción del presidente de la República, está yendo a todos los congresos, ya se aprobó la reforma, ya se aprobó en la mayoría de los congresos, pero yo creo que está bien que se dé el debate”, manifestó.

PUBLICIDAD

Agregó que la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el Congreso estatal es una lección para los integrantes de Morena para entrar en el debate y no permitir que se diga “una sarta de cosas”.

“Creo que tenemos que entrar también a discutir el tema; todos los presidentes municipales que yo conozco quieren la presencia de la Guardia Nacional y todos los gobernadores y gobernadoras, pero en los congresos se rasgan las vestiduras y dicen que no quieren a la Guardia; entonces, los que sí enfrentamos el problema sí la queremos, incluidos los del PAN, los del PRI, todos, pero dan un discurso que no lo quieren, es una hipocresía terrible, entonces hay que dar el debate”, anotó el alcalde.

Dijo que, por ejemplo, Ciudad Juárez tiene una fuerza de 3 mil policías municipales, pero de acuerdo con los estándares internacionales debería haber 4 mil 500; sin embargo, el Ayuntamiento no puede contratar mil 500 elementos más porque se dejarían de hacer otras obras.

“Entonces, la presencia de la Guardia Nacional con lo que implica de personal, unidades, gasolina, todo eso es una ayuda, por eso cuando la gente del Ejército, de la Guardia, me dice que ‘necesitamos que nos apoye’, inmediatamente los apoyamos, porque si tuviéramos que ejercer todo ese presupuesto estamos hablando de millones y millones de pesos”, declaró el presidente municipal.

Este martes, los diputados de los partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional se confrontaron con el secretario de Gobernación en su comparecencia ante el Congreso del Estado por el tema de Guardia Nacional, situación que derivó en gritos, tanto de abucheo como de apoyo, hasta que finalmente fue cancelada la sesión solemne convocada ayer.