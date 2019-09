Quieren convertir la 16 en ‘Zona Esmeralda’

Ciudad Juárez— Empresarios y habitantes de la avenida 16 de Septiembre, solicitarán a las autoridades que un tramo de esa vialidad, sea considerado como área histórica de la ciudad e inviertan recursos para su restauración, tal y como se ha hecho con la avenida Juárez.

El proyecto denominado “Zona Esmeralda”, comprende el tramo desde el parque Borunda, es decir, la calle Gregorio M. Solís hasta la 5 de Mayo; los empresarios consideran que pese a ser una calle importante para el turismo, durante décadas ha sido abandonada por las autoridades.

Leonardo Fuentes, uno de los promotores de "Zona Esmeralda", explicó que el próximo 6 de septiembre realizarán la petición formal al Gobierno municipal, a través de la presentación de un proyecto elaborado por estudiantes de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Para el evento se invitó a regidores para que el tema pueda ser llevado a Cabildo.

“Es una zona muy verde, la parte más importante históricamente de Juárez es la 16 de Septiembre, no es la Paseo Triunfo, no es la De las Américas, no es la Juárez, no es la Gómez Morín, la avenida más importante de Juárez, donde se han celebrado año con año los desfiles es la 16, y luego tiene monumentos históricos como es la Secundaria del Parque, la Casa de Juan Gabriel, la Casa de los Bermúdez, ha vivido ahí gente muy importante”, mencionó Fuentes.





Presentarán proyecto ante Cabildo

Algunos de los negocios que se encuentran sobre ese tramo son el restaurante La Custodia de San Pablo, el Drink Team, tres de las principales notarías públicas de la ciudad, agencias de viajes, entre otros; además en el tramo se encuentra el parque Borunda, que al igual que toda la avenida cuenta con árboles frondosos y antiguos, destacó el empresario.

“Si usted pasa por la 16 de Septiembre, haga de cuenta que anda por Yugoslavia, la calle toda sucia, las banquetas todas chuecas, puras ruinas, arreglaron la Juárez, el corredor de la Gómez Morín, y aquí a nosotros que somos la parte histórica de Ciudad Juárez nos han tenido en un pleno abandono desde hace mucho tiempo, no ha habido una sola administración, del partido que sea, haya dado una partida presupuestaria”, señaló.

Agregó que en la noche la calle se vuelve peligrosa por falta de iluminación.

Uno de los lugares que se encuentran en ruinas en ese tramo es el Hotel Silvias, el cual fue uno de los más importantes a principios de los años 90 ante esto, Fuentes adelantó que en la reunión que se realizará el 6 septiembre, se presentará como parte del proyecto el que este establecimiento vuelva a construirse, dijo que el propietario, quien es juarense que reside en Estados Unidos, ya cuenta con un plan, el cual también será presentado, pero que éste se realizaría siempre y cuando el Proyecto Esmeralda se aprobara.

El Diario intentó contactar al propietario del hotel para confirmar esta versión, sin embargo hasta el cierre de esta edición no se había logrado establecer contacto, pero se indicó que posiblemente estará presente en la reunión programada para el viernes.