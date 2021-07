Quieren aumentar la tarifa del Bravobús

Ciudad Juárez— Con la próxima puesta en marcha de la segunda ruta troncal, el Consejo Consultivo de Transporte ya analiza la posibilidad de realizar un ajuste a la tarifa del colectivo urbano en Ciudad Juárez, la cual podría verse modificada a partir de finales de agosto.

De acuerdo con David Holguín Baca, director de Transporte en el Estado, en la última sesión ordinaria del Consejo, llevada a cabo el pasado martes, se analizó junto a concesionarios y el sector empresarial de esta frontera la posibilidad de hacer un incremento a la tarifa del transporte público.

“La revisión del tema no es vinculante o mandatario, sólo se recogieron los comentarios y experiencias sobre las necesidades que hay en materia de transporte, se hará un análisis para hacer la sugerencia de un ajuste a la tarifa que en su momento deberá ser aprobada el Ejecutivo estatal y la Junta de Coordinación”, indicó.

El funcionario explicó que el aumento al pasaje pudiera ser una posibilidad, siempre y cuando se lleve a cabo la modernización en cuanto a los camiones que serán utilizados para brindar el servicio por parte de los concesionarios.

“El incremento tiene que ir tomado de la mano de la inversión por parte de los permisionarios, no se puede dar en ningún caso, sin que haya esta renovación”, reiteró.

Holguín Baca señaló que desde 2017 en Juárez ha estado trabajando con la misma tarifa, que es de 8 pesos, a pesar de que se han registrado incrementos en salarios mínimos e insumos como diesel y refacciones.

“Esto no se ha emparejado al pasaje, pero es porque no se ha hecho la inversión necesaria para modernizar las unidades y ese ha sido el planteamiento hacia los concesionarios, no hay una negativa a que se haga un ajuste, pero debe haber un compromiso real por renovar el parque vehicular y atender las demandas de la ciudadanía en cuanto a eficiencia del servicio.”, dijo.

Según las estimaciones de la Dirección de Transporte, se espera que para la tercera semana de agosto comiencen a arribar las primeras unidades modelo 2021 que brindarán servicio en la segunda ruta troncal de esta ciudad, por lo que también se proyecta que para entonces se pueda ver reflejado el cambio en los costos para los usuarios.

“Hay una empresa a la que ya se le están fabricando las unidades, pensamos que podrían llegar la tercera semana de agosto, y para ese entonces tendríamos que tener una modificación a la tarifa que podría ser por encima de un 10% en aquellas unidades que cumplan con año modelo y que serían las utilizadas en la troncal dos y también en la uno”, comentó.

El titular de la dependencia señaló que aunque el incremento aún no es oficial, se estima que la nueva tarifa pudiera alcanzar un máximo de 10 pesos, a pesar de que las propuestas sugieren un costo más elevado.

“Los retrasos se deben a que las alzas que debieron hacerse en 2018, 2019 y 2020 quedaron pendientes, sin embargo, no es posible atacar el rezago de un sólo golpe, es algo que el consejo aún continúa revisando”, agregó.

elara@redaccion.diario.com.mx