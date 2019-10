Quieren alimentación y trabajo

Alimentación y la oportunidad de trabajar son las necesidades prioritarias que la persona de la tercera edad quiere que se atiendan en esta ciudad, según dijeron los entrevistados.

Teresa Esparza Villanueva, de 62 años, trabajó como cocinera y limpiando casas durante más de 20 años. La falta de Seguro Social le impidió tener una pensión, una casa y la posibilidad de ser independiente; actualmente desea trabajar, pero la edad es uno de los motivos por el cual no ha podido conseguir un empleo.

“Se me hace difícil encontrar trabajo, porque no me dan, que porque ‘ya estoy muy vieja’, yo soy cocinera, pero cuando pides (trabajo) te ven como apestado”, dijo Teresa.

Para Teresa es aún más difícil encontrar un empleo debido a que tiene epilepsia, por lo que depende de la ayuda de una vecina y su hermano para alimentarse.

“Todos tenemos hambre, por los altos costos de la vida”, platicaba ayer José Herrera, de 66 años, quien utiliza un bastón para poderse desplazar.

“Atención, nos falta atención en lo alimenticio, que nos pongan más atención a los viejillos porque ya somos inútiles, ahora hay discriminación, pero todavía hay personas de 70 años y todavía pueden andar barriendo y limpiando vidrios, pero la discriminación va por delante”, manifestó el entrevistado.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en Ciudad Juárez se estima que hay 77 mil 127 adultos mayores de 65 años y más, que representa el 5 por ciento de 1 millón 462 mil 133, del total de la población de este municipio, según archivos periodísticos.

A pesar de que Severiano Pérez Ledezma, de 50 años no pertenece a ese cinco por ciento de ese grupo poblacional, su ceguera lo posiciona en un sector de la población vulnerable. (Verónica Domínguez / El Diario)





