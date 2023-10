Quiere volver a su país sólo 14% de migrantes

Sólo el 14 por ciento de las personas migrantes que se encuentran en Ciudad Juárez tienen la intención de regresar a su país, por lo que el 5 por ciento ya ha cruzado hasta siete veces a Estados Unidos, reveló la última Matriz de Seguimiento de Flujos de Población Migrante en Ciudad Juárez (DTM, por sus siglas en inglés).

El informe realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, a través de 279 encuestas –las cuales representan a un total de 638 personas en los grupos familiares– las cuales fueron realizadas durante agosto en la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, el Consejo Estatal de Población (Coespo), sus propias oficinas y seis albergues de la ciudad, permite conocer el principal perfil del migrante en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los resultados de las preguntas sociodemográficas, sobre las rutas migratorias, servicios de salud, factores influyentes en la migración, perfil laboral, acceso a servicios humanitarios, el proceso en la aplicación CBP One, las posibilidades de retorno, comunicación e información que se les realizaron, el principal perfil del migrante en Ciudad Juárez es el de un hombre de 29 años de edad, proveniente de Venezuela, quien salió solo de su lugar de origen con la intención de llegar a Estados Unidos, sin ningún tipo de información oficial sobre las políticas estadounidenses.

Los motivos que lo orillaron a migrar fueron sus condiciones económicas, la violencia e inseguridad o razones políticas en su lugar de residencia. Viaja con una cédula de identidad pero sin ningún documento migratorio, y ha recorrido ocho países –incluido México– para poder llegar hasta esta frontera, en donde el tiempo de arribo es de entre semana y un mes, con la intención de cruzar por primera vez a Estados Unidos.

En Juárez no cuenta aún con un trabajo, debido principalmente a no tener un permiso laboral, por lo que sus necesidades más urgentes son la alimentación y el alojamiento, además de la seguridad; así como el obtener una cita para poder ingresar de manera regular a Estados Unidos través de la aplicación móvil CBP One.

Realiza el viaje guiado por familiares o amigos que ya migraron y busca llegar a trabajar en Florida, Colorado, Nueva York, California, Illinois, Houston, Dallas o El Paso. Pero regresar no es una opción, ya que no podrían retornar a sus actividades generadores de ingreso en su país.

Esas fueron las principales respuestas dadas por los encuestados al personal de la OIM, pero existen múltiples perfiles migrantes encontrados en Ciudad Juárez.

El 46 por ciento de las personas en el grupo de viaje fueron hombres de 18 a 34 años y el 15 por ciento niñas, niños y adolescentes (NNA). En comparación con lo reportado el mes de julio, en agosto se encontró una disminución en la edad máxima de las personas, pasando de 68 a 60 años.

En la encuesta se identificaron 13 nacionalidades en la ciudad, aunque el 69 por ciento de las personas en situación de movilidad provienen de la República Bolivariana de Venezuela. El 10 por ciento dijo ser de Colombia, el 6 por ciento de Honduras, el 5 por ciento de México, el 3 por ciento de Guatemala, el 3 por ciento de El Salvador, el 1 por ciento Perú, otro 1 por ciento de Ecuador y el resto de Brasil, Cuba, Haití, Nicaragua y República Dominicana.

La mitad de las personas dijo viajar sola, el 37 por ciento hombres, mientras que las mujeres viajan principalmente con familiares, el segundo tipo de grupo más común. Y el grupo más numeroso identificado viajaba con 13 personas familiares.

El 88 por ciento refirió haber entrado de manera irregular al país. Ninguna de las personas encuestadas de Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití ni de República Dominicana dijo haber entrado al país de manera regular.

El 99 por ciento de las personas encuestadas hablan español como lengua materna y el 1 por ciento restante habla creole o portugués. El 92 por ciento no habla un segundo idioma, mientras que quienes sí lo hablan se trata del inglés, portugués, francés o alguna lengua de un grupo originario.

Solo el 6 por ciento cuenta con un certificado de nacimiento, el 88 por ciento tiene una cédula de identidad, el 24 por ciento tiene un pasaporte vigente y el 10 por ciento viaja con pasaporte pero vencido.

El 10 por ciento de las personas encuestadas dijo padecer alguna enfermedad, como asma, colon irritable, enfermedades renales, enfermedades respiratorias, enfermedades del sistema inmune, escoliosis, enfermedades de transmisión sexual, gastritis, hernias, hipertensión o sonambulismo; sin embargo, el 10 por ciento no recibe atención médica, mientras que el 48 por ciento lo hace en una clínica o centro de salud público más cercano.

El 94 por ciento de las personas dijo tener como destino final Estados Unidos, el 2 por ciento Canadá y el 2 por ciento México, mientras que el 2 por ciento restante regresaría a Colombia o no tiene un destino definido.

El 70 por ciento no tiene un destino alternativo, 16 por ciento considera Canadá, así como el 8 por ciento México. En menor proporción se mencionaron Brasil, Costa Rica, España y Venezuela como posibles destinos alternativos.

Adicional a su tiempo en el estado de Chihuahua, los estados más transitados por las personas encuestadas fueron: Chiapas (75%), Ciudad de México (57%), Oaxaca (29%), Coahuila (16%) y Estado de México (11%).

El ocho por ciento de las personas encuestadas han cruzado a los Estados Unidos de América. El 50 por ciento era originaria de Venezuela, seguido por el 18 por ciento de El Salvador, seguidas de originarias de Honduras, Guatemala, Cuba y Perú. El 55 por ciento ha cruzado en una ocasión o es la primera vez que ingresará, el 23 por ciento lo ha intentado en dos ocasiones, el 18 por ciento tres veces y el 5 por ciento siete veces, pero nueve de cada diez han sido expulsados.

Cuatro de cada diez intentará cruzar nuevamente, específicamente personas de Guatemala, Honduras y Venezuela.

