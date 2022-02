Quiere videos para saber cómo mataron a su hijo

Ciudad Juárez.— A 74 días de que un elemento de la Guardia Nacional (GN) asesinó a su hijo, Juan Carlos Medina, de 18 años de edad, de origen estadounidense, Karla Sáenz Reyes continúa exigiendo los videos del edificio de la Presidencia municipal para saber cómo ocurrieron realmente los hechos, mientras espera el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Yo insisto en que me muestren la cámara de la noche del 19 de noviembre de la Presidencia municipal antes de que digan que se les borró… Yo voy a seguir pidiendo justicia, porque el presidente de aquí (Cruz Pérez Cuéllar) nada más lo puso como que el soldado se defendió, pero ¿por qué no aporta los videos de la cámara?, ¿y el dolor que me dejó qué? Yo voy a seguir pidiendo justicia”, demandó la juarense.

Juan Carlos, “Banano”, como le decía su mamá, nació el 11 de julio de 2003 en El Paso y durante la pandemia comenzó a trabajar con su tío limpiando jardines de lunes a viernes, trabajo por el que le pagaban 450 dólares semanales.

Él regresaba a Ciudad Juárez todos los viernes en la noche. Los fines de semana los pasaba aquí con su familia y su novia. Siempre le hablaba a su hermana para que le pidiera un Uber al puente o para que fuera a recogerlo su mamá. Pero el día de su asesinato no alcanzó a hablarles.

De acuerdo con las autoridades, él huyó de una revisión de la Guardia Nacional en el puente internacional Paso del Norte, por lo que fue alcanzado y privado de la vida de un disparo en la calle Ferrocarril. El agente federal que lo mató argumentó que el texano sacó una pistola y le apuntó.

Se dijo que Juan Carlos había ingresado a México con dos armas calibre 9 milímetros, que según la carpeta de investigación traía entre su ropa y los estuches dentro de su mochila.

“Anduve con un investigador en la Juárez, me enseñó unos videos en donde mi hijo va corriendo y el soldado atrás de él; no pasó ni un minuto cuando se oye el disparo. Al soldado le ganó la adrenalina cuando mi hijo corrió, le ganó el coraje y le disparó. Por eso quiero ver los videos de la Presidencia”, pidió Sáenz Reyes.

La madre aseguró también que el militar declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que Juan Carlos se puso en la esquina de la calle y le apuntó con un arma de fuego, y un segundo elemento narró que cuando él se iba acercando, el estadounidense, ya herido por su compañero, pateó una pistola y que él le sacó otra de la chamarra.

“La carpeta de investigación dice que le dieron atención médica en 15 minutos, cuando esa noche testigos me dijeron que duró más de una hora y cuarto para que le dieran atención médica, en llegar la ambulancia”, aseguró.

Destacó, además, que su hijo estaba ahorrando para comprarse un carro Mustang que le costaba 5 mil dólares, pero que no dejó en su casa los 4 mil dólares que ya tenía ahorrados, y que le acababan de pagar 450 dólares por su trabajo semanal; pero de acuerdo con las autoridades, su cartera estaba vacía.

“La cartera me dijeron que la traía vacía, pero no me han regresado nada, porque está en investigación. En la mochila tenía ropa nueva que acababa de comprar, sus tenis, sus huaraches. Pero dicen que llegó desnudo al Semefo (Servicio Médico Forense), le quitaron todo para la investigación, que los primeros en revisarlo fue la Guardia Nacional, y no se pueden hacer responsable por eso. Ni su celular me han entregado –un iPhone SE (2020)–”, reclamó.

Dijo que, asesorada por un abogado de la Ciudad de México, la queja ante la CNDH se levantó tanto allá como en Juárez, y que ya mandaron pedir el expediente local a la capital del país, aunque continúa esperando que le den un número de queja.

El caso

• Juan Carlos Medina cruzó de regreso a Juárez la noche del viernes 19 de noviembre

• De acuerdo con la investigación, escapó de la revisión de los federales

• Medina cayó malherido en una banqueta del cruce de las calles Francisco Villa y Tlaxcala

• El elemento declaró que Juan Carlos se detuvo y le apuntó con una pistola en esa esquina

• La madre aseguró que el efectivo de la GN le disparó por coraje al verlo huir de la revisión