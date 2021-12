Quiere un regalo para sus 7 hijos

Ciudad Juárez.— María Concepción Amaya es madre soltera y tiene siete hijos, su principal anhelo en esta época es cumplirles a sus niños su deseo navideño, ya que tienen la ilusión de recibir un regalo, pero por falta de recursos y la difícil situación que viven ha descartado la celebración de esta fecha.

Omar Morales / El Diario de Juárez | La mujer abraza a tres de sus niños

La madre renta una casa que se ubica en la calle Oro No. 3682, de la colonia Mariano Escobedo, el hogar tiene muchas carencias, pero la felicidad de la familia sobresale ante la necesidad que tienen, como la falta de alimento, cobijas y un calentón para mitigar las bajas temperaturas.

“Ya empieza el frío, ya se siente más, en las noches se siente mucho el frío, como no tenemos muchas cobijas nos amontonamos todos en una sola cama”, expresó.

María dice que su deseo de Navidad es ver a sus hijos contentos, con un regalo y una cena, pero expresó que también le gustaría poder remodelar la casa que habitan para que pueda continuar con su trabajo, que es cuidar a adultos mayores.

Omar Morales / El Diario de Juárez | Uno de los menores cuida de una gallina

Explicó que tiene siete años sacando a sus hijos adelante sola, luego de quedarse sin nada al tener problemas con su expareja; una amiga la apoyó a través de redes sociales, donde comenzó a pedir apoyo para ella y sus hijos, fue así como se hizo de muebles y recientemente una ciudadana le donó una despensa.

“Estaba trabajando pero ahorita ya no, yo cuido adultos mayores, pero la señora que cuidaba se la llevaron sus hijos y ya no la cuido… cuando trabajo no me apura tanto porque sé que tengo un sueldo seguro, pero ahorita sí me preocupo porque falta que venga la renta, nunca faltan las emergencias”, explicó.

María, de 35 años de edad, explicó que aprendió labores de enfermería cuando su suegra tuvo problemas de salud y cuidó de ella hasta su fallecimiento, fue así como comenzó a cuidar adultos mayores, pero por el momento no cuenta con trabajo y es por eso que ha pedido la ayuda de la comunidad.

Omar Morales / El Diario de Juárez | Algo de mandado con el que cuentan

“Yo no soy enfermera pero sé de todo, poner un suero, sonda, inyectar, checar la presión, hacer curaciones, todo eso aprendí y para eso se requiere mucha paciencia porque te tocan todo tipo de personas, y hay muchas personas que los maltratan o no les dan bien de comer”, manifestó.

La madre dijo que tienen dos años que no celebran la Navidad, ya que su madre murió el 22 de diciembre de 2019, mientras que la pandemia y falta de recursos canceló el festejo durante el 2020, pero recuerda con gran alegría cómo era la celebración con su familia.

“Cuando vivía mi mamá sí celebrábamos, nos reuníamos con mi hermano, mis hijos, la Navidad siempre fue en familia; los tamales nunca faltaban y cuando murió ella ya no se celebró, pero este año mis hijos tienen la ilusión de celebrarla”, explicó.

Omar Morales / El Diario de Juárez | Duermen todos en una misma cama

María señaló que su hijo mayor, Carlos Giovanni, de 15 años, anhela tener una computadora que le apoye con sus estudios, mientras Moisés, de 14; Juan Manuel, de 13; Ricardo, de 12; Jesús, de 11 y Alexis de 10 años, desean un carro a control remoto.

Agregó que la pequeña Ana María, de 8 años de edad, sueña que Santaclós le traiga una muñeca en esta Navidad.





Desea arreglar su hogar

El deseo navideño de María Concepción es remodelar su hogar, ya que le hacen falta cinco puertas, el cableado de la luz tiene problemas, hace falta una estufa y calentón, así como reparar las goteras del techo.

“Uno como mamá mientras los veas bien todo está bien, pero ahorita lo que quisiera es poder arreglar la casa que se gotea, en caso de que se dé puedo cuidar a una persona en un cuartito que tengo chiquito, pero sí quisiera pintar”, detalló la madre.

Si usted desea apoyar a María y sus siete hijos para esta Navidad puede comunicarse al número de teléfono (656) 306-0973 para más detalles.





Su petición a Santaclós

•Carlos Giovanni, de 15 años, anhela tener una computadora

• Moisés, Juan Manuel, Ricardo, Jesús y Alexis, de 14, 13, 12, 11 y 10 años, respectivamente, desean un carro a control remoto

• Ana María, de 8 años, sueña con una muñeca





