Quiere un nuevo rumbo en su vida

Ciudad Juárez— Javier Martínez Tovar, de 52 años de edad, desde hace cuatro meses dejó de beber; ese tiempo que tiene sin probar una gota de alcohol es el que también ha permanecido solo, su única compañía son los muebles viejos que lo rodean y dos perros que estaban en el patio exterior de su vivienda.

En una casa ubicada en la calle Islas Carolinas, de la colonia Guadalajara Izquierda, se encontraba Javier sentado en una cama hablando despacio con la cabeza agachada; dijo que tiene agua en un pulmón, por eso hablaba despacio y tenía problemas para respirar, sus piernas están inflamadas y tienen un color rojizo, con llagas de las que supura líquido.

“Hace muchos años tomé, por eso estoy enfermo y solo, mis hijos no vienen a verme, mi familia ya sabe que estoy así, pero ya me dijeron que no vendrán”, platicó Martínez.

De acuerdo con archivos periodísticos, hasta el 2018 se habían contabilizado en la frontera alrededor de 136 mil personas que viven con alcoholismo, según las estadísticas proporcionadas por el Sector Salud a través de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos.





Alcoholismo alejó a su familia

Verónica Tovar, sobrina de Javier, quien vive cerca de su casa, comentó que su madre está enferma y que con ayuda de otros hermanos batallan para solventar los gastos.

Mencionó que durante mucho tiempo Javier se rodeaba de personas que tenían el mismo problema, por lo que era difícil acercarse a su vivienda para ayudarlo, pero anteriormente ya se le había llevado a un centro de rehabilitación, sin embargo, su tío no mejoró.

“Yo como sobrina de él, sí les pediría una ayuda, que sea fuera de aquí (la casa), que lo internaran”, dijo Verónica.

Javier platicó que tiene 11 hermanos, pero ninguno se ha podido hacer cargo y reconoció que se alejaron debido a la vida que llevó por su alcoholismo.

“Solo quiero saber qué tengo, de qué son las manchas que tengo en la espalda, lo único que quiero es que me vea un médico, porque en el Seguro Popular me dan las citas muy alejadas y las pastillas no me hacen nada”, manifestó Javier.

Fueron los vecinos quienes reportaron que Javier vivía en condiciones inhumanas, que ya lleva cinco noches gritando de dolor, le falta atención médica y temen que empeoré su salud debido a que el cuarto en donde permanece y el patio se encuentran sucios, sin luz, carece de aire, come poco y no hay quien cure de manera frecuente sus piernas.

“Ya tengo varios días oyendo que grita de dolor, ayer pasé y pedía agua, más tarde le llevé de comer, otros vecinos también se han acercado, no sabemos ya que hacer, le hablamos a la ambulancia y la Policía, pero no vienen, ¡no vamos a esperar a que se muera!, necesitamos que nos ayuden para que lo atiendan”, expresó María Luisa, vecina del lugar.

