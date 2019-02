Quiere ser embajadora de Juárez ante la ONU

Ciudad Juárez- Irene Vega, de 22 años y estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juñarez (UACJ), fue elegida como ponente para participar en la Asamblea General de Líderes Mundiales en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La juarense participará con una ponencia donde abordará temas de seguridad como los conflictos armados.

“Ser embajadora de mi ciudad y mi país ante la ONU es un sueño para mí, ahora no tengo el dinero para comprar mis boletos de avión. Ya hice mi presupuesto y con ese dinero (20 mil pesos) me alcanza para viajar y mi estadía allá”, explica.

Aún sorprendida por los resultados de la convocatoria, a la que respondieron estudiantes de todo el mundo, la juarense dice que desconoce si otros estudiantes del estado o del país acudirán a la Asamblea, un sueño que tiene miedo no alcanzar.

“Yo encontré la convocatoria por internet, la respondí y posteriormente me dijeron que querían entrevistarme vía Skype. Tuvimos la entrevista y recientemente recibí una carta en la cual me dicen que me han aceptado para participar”, narra emocionada.

La universitaria buscó apoyo inicialmente con sus maestros y en la coordinación de la carrera pero le expusieron que la UACJ carece de recursos para apoyarla económicamente.

“Estoy buscando el apoyo de la ciudadanía para que me puedan ayudar a recaudar 20 mil pesos para realizar el viaje de cinco días a Nueva York”, pide.

Irene está realizando diversas actividades pero está elaborando su tesis pues se gradúa el próximo semestre, lo que le limita el tiempo para organizar eventos.

Las personas interesadas en apoyar a la estudiante universitaria pueden hacerle un depósito a la cuenta bancaria número 5579090032396049 de banco Santander.





