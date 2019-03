Quiere presunto asesino de ‘Rafita’ probar su inocencia

Ciudad Juárez— Un Tribunal de Control ayer dictó el auto de apertura a juicio oral en contra del presunto responsable del asesinato del niño David Rafael Santillán Vargas, mejor conocido como “Rafita”.

El acusado, Rosalío Soledad Morales, decidió irse a un juicio -donde tiene el riesgo de ser sentenciado a 50 años de cárcel- porque quiere probar que es inocente y por tanto rechazó el ofrecimiento del Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía estatal en el sentido de que aceptara haber cometido el homicidio y a cambio se le iba a imponer una pena de 20 años de cárcel, diez años menos de la pena mínima prevista para ese delito.

El niño fue asesinado el 8 de agosto de 2018 al parecer en el interior de una casa ubicada en la calle Playa de San Carlos en la colonia Praderas del Pacífico y su cadáver fue hallado hasta el 13 de agosto del mismo año en un terreno ubicado a 250 metros de la vivienda.

Ayer el abogado defensor de Morales, logró que el Tribunal de Control desechara una prueba consistente en que Rosalío rindiera declaración ante el Tribunal de Enjuiciamiento como lo pedía el MP.

Al ver rechazada esa petición, la fiscal a cargo del caso le pidió al Tribunal que en el juicio oral se permita reproducir la grabación del testimonio que Rosalío rindió ante el MP. Pero esa solicitud también fue desechada por la titular del Tribunal, Rocío González Lara.

En esa declaración Rosalío ya había admitido que él era el responsable del asesinato del menor. Detalló que el 8 de agosto el niño pasó por su casa y él le habló para pedirle que le comprara un kilo de tortillas y al regresar con el mandado le regaló 10 pesos y el infante le dijo que ya no quería regresar a su casa porque su papá le pegaba. Por lo que le ofreció que se quedara en su domicilio bajo la condición de que no hiciera ruido para que su mamá no se enterara.

Supuestamente el menor aceptó y minutos después al estar jugando dentro de la vivienda con una pelota, quebró un joyero rojo en forma de corazón que le pertenecía a la mamá de Rosalío y a él le dio mucho coraje y lo empujó.

“Rafita” se golpeó en la esquina de un sillón y en el piso, quedó inconsciente, declaró ante el MP Soledad para luego precisar que él lo levantó para llevarlo a su cuarto y ahí lo dejó encerrado y volvió a la habitación hasta las 6 de la tarde para ver si el niño ya había despertado. Pero al ver que no había recobrado el sentido, lo escondió en el clóset.

Ante el rechazo de esa prueba, ayer el MP se quedó con la declaración de cuatro policías, de un analista criminal, de cuatro testigos y los informes de peritos en medicina legal, criminalística de campo y genética forense.

Durante la diligencia los padres de la víctima le pidieron a la jueza que la mamá del acusado no se acerque a ellos y el Tribunal de Control le dio vista al MP para que inicie una investigación por un posible caso de acoso.

En entrevista la abuelita de Rafita dijo que a pesar del tiempo trascurrido no se han recuperado del fallecimiento del niño.

“Es como si todo hubiera ocurrido ayer, queremos justicia y que le pongan todos los años que se pueda… nuestra vida cambio totalmente haga de cuenta que él nos quitó la vida también a nosotros a mi hija, a mi yerno y a mí”, expreso entre lágrimas.

Al final de la diligencia la jueza dictó el auto de apertura a juicio oral y ordenó que Rosalío Soledad Salcido quede a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento, será esta autoridad quien determine la fecha y designe a los jueces que determinaran si el detenido es culpable o inocente.

