Quiere escuchar en esta Nochebuena

Ciudad Juárez.— Bernardo Contreras es un adulto mayor que tiene problemas para escuchar, por lo que esta Navidad espera poder recibir un aparato auditivo para volver a oír, pues cada vez es más complicado seguir una conversación, y es por medio de gritos que su familia se comunica con él.

Omar Morales / El Diario de Juárez | El hombre disfruta leer y cuidar a sus gallinas

Es en la calle Flamingo de la colonia Pánfilo Natera donde vive don Bernardo en compañía de su nieto, quien hace tres años se mudó junto a su esposa y sus dos hijos. Para su comodidad le adecuaron un cuarto con baño, cama y un sillón afuera en donde todas las mañanas se sienta a leer la Biblia.

Aylín Muñoz, esposa de su nieto, explicó que el adulto mayor disfruta leer, cuidar a sus gallinas y en ocasiones sus hijos lo acompañan para platicar con él, aunque por su problema en ambos oídos le tienen que gritar para que los pueda escuchar.

Don Bernardo explicó que es una persona muy inquieta y se aburre de estar encerrado en su habitación, por lo que sale a vender cerillos, estropajos, escobas y otros artículos los lunes, jueves y sábados, actividad que le ayuda con su sustento.

Omar Morales / El Diario de Juárez | Todos los días aprende de la Biblia

Aylín mencionó que el abuelo tenía la costumbre de vender su mercancía en la zona Centro, pero por su problema de oído y de vista –que también se está agravando– ya no lo ha hecho, ya que en una ocasión estuvo a punto de ser atropellado por su falta de oído.

El adulto, de 81 años de edad, explicó que ha tenido que enfrentar momentos difíciles recientemente como la muerte de su esposa o la de su hijo que ocurrió hace un año, ya que tuvo un accidente laboral mientras trabajaba en la obra.

“La muerte de su esposa le perjudicó porque estaba muy acostumbrado a estar con ella, después falleció su hijo y le afectó en la salud, él trabajaba en la obra, y se cayó mientras trabajaba, entró al hospital y de ahí ya no salió”, explicó .

Omar Morales / El Diario de Juárez | Bernando junto a su familia

Contreras dio a conocer que trabajó en la obra cuando era joven, pero ya no pudo continuar porque sufrió una caída que le lastimó las rodillas y ahora le provoca fuertes dolores, sobre todo en temporada de invierno.

“Me duelen mucho las rodillas, estoy también enfermo de la presión pero esa me la controlo con una pastilla. Tuve un problema en la espalda, me salió un tumor después de sepultar a mi señora y el doctor cuando me operó me dijo que tenía la presión alta por lo mismo y me recetó de por vida unas pastillas para calmar la presión alta”, detalló.

Agregó que acudió con un especialista para revisar la situación de su sordera, y le explicaron que necesita un aparato auditivo para poder escuchar como antes, por lo que espera poder reunir los fondos para costearlo esta Navidad.

“Me gustaría tener mi aparato, estoy haciendo la lucha para comprarme uno; es importante porque me tienen que gritar para poder escuchar. Me pongo un radio en el oído para poder escucharlo para pasarme el rato y no estar triste”, mencionó.

Don Bernardo tiene la ilusión de que su familia pueda tener los recursos para celebrar la Navidad, señaló que él tiene muchos años que no la celebra, ya que tras la muerte de su madre esta festividad ya no existe.

Indicó que lo único que pide es poder tener su aparato auditivo y poder atender su vista, ya que mira cada vez menos, sobre todo con el ojo derecho, que es el más dañado.

“La última vez que celebré la Navidad fue cuando murió mi madre, se puso enferma cerca del 24 y desde esa fecha yo no creo en la Navidad, veo que la gente goza y anda muy contenta esos días y yo no, al contrario, me pongo más triste y es porque no tengo a mi madre”, dijo.

Si usted quiere apoyar a Bernardo Contreras puede comunicarse al número 656-820-2650 con Aylín Muñoz, para mayor información.