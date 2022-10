‘Querían salir adelante en medio de colonias en guerra’

Ciudad Juárez.— En la parte alta de la calle Custodio de la República, de la colonia José Sulaimán, una enorme cruz de madera sobresale. Fue clavada ahí en memoria de una joven que fue asesinada ocho años atrás durante un asalto y su madre le rindió tributo colocando ahí el crucifijo en espera de justicia.

Esa misma cruz se observa desde la calle Portal de Lima, del fraccionamiento Portal del Roble, donde ayer los vecinos asistieron a un doble funeral: el de los amigos Jaziel y Agustín, de 16 y 17 años, respectivamente, asesinados al salir de un gimnasio en el cruce de las calles Custodio de la República y Desierto de Chihuahua, del fraccionamiento Parajes de Oriente.

Ayer a primera hora los dolientes caminaban entre las 12 casas que separan las viviendas de los amigos, para acompañar a una y otra familia.

“Ellos se hicieron amigos desde los 8 años, entraron a la primaria y desde ahí andaban juntos para todos lados, la relación siempre fue buena. El viernes los llevamos al cine, fuimos por ellos; a mi hijo siempre lo traía conmigo, me decían que lo tenía muy aniñado y yo prefería traerlo en mis faldas… no gané nada”, dijo Selene Argentina Navarro Núñez, madre de Jaziel Alejandro, de 16 años.

“Aquí”, señala su entorno, “está bien peligroso (…) Yo por eso no lo traía casi nunca a pie, tenía mucho miedo de que me lo asaltaran o me lo golpearan… y ahora…”, resumió la madre entrevistada al mediodía, mientras observaba cómo los empleados de la funeraria Ríos acomodaban el cuerpo en el exterior de su casa, en espera de que llegara Agustín y su familia, para velarlos juntos.

La amistad entre los dos menores surgió desde que tenían 8 y 7 años de edad, cuando ambas familias llegaron a radicar a Portal del Roble, situado al suroriente de la ciudad; en este fraccionamiento una de las principales actividades económicas de los padres de familia es la conducción de unidades de transporte de personal.

Los camiones se observan por decenas, estacionados en las calles de la zona habitacional que colinda con un enorme predio municipal donde los desechos, las llantas y los cadáveres de animales pululan al ser usado como tiradero clandestino. Los indicios de una impunidad prevalente al suroriente de la frontera, que sólo en octubre registra 21 asesinatos.

“Exijo que se haga justicia, quiero que se llegue hasta donde tope, no lo puedo dejar así, no puede andar cualquier gente matando niñitos que quieren salir adelante en medio de estas colonias en guerra. Porque aquí el que quiere anda bien y los que andan mal perjudican a los que andan bien y todo eso se tiene que acabar”, urgió Agustín López Pérez, de oficio chofer.

El padre del estudiante de 17 años, alumno del Centro de Estudios Bright, donde estudiaba la preparatoria y sistemas computacionales, aseguró que la muerte de Agustín y Jaziel no fue en un ataque directo.

“Cuando van por alguien no usan tanta bala, van directo a la cabeza, más bien ahí era un asalto o algo y se les salió de control porque iban drogados, es lo que yo especulo. Y a veces uno especula mejor que los policías, ellos nomás dicen que es una de tantas muertes pero no se ponen a investigar lo que pasó en realidad, ¿por qué lo jalonearon? La ley así es, con tal de cerrar el caso dicen que andaban mal, eso es lo más fácil”, expuso.

El padre de familia confió que siempre estaba cerca del adolescente. Procuraba que no anduviera a pie porque consideraban que la zona es totalmente insegura y por cuestiones del destino ese día fueron tarde al gimnasio.

Agustín asistía a la escuela sólo los sábados y Jaziel acudía al CBTIS 270 en el turno vespertino, pero ese día un maestro se ausentó a clases y despacharon a los alumnos a sus casas. Por eso decidieron pasar la tarde ejercitándose y hacer sus rutinas por dos horas.

“Casi siempre me pedía para el DiDi o aquí se lo pagaba, ese día no me pidió nada, yo creo se le hizo fácil y se vinieron a pie. Que yo sepa mi hijo no había recibido amenazas; iba a la escuela, para el gimnasio y a la casa, todo era normal”, dijo Selene Argentina.

La noticia del ataque contra el gimnasio llegó por el dueño de la tienda. Ambas familias corrieron a buscar a los menores, en el trayecto se aferraban a la confusión, a la desinformación, la suerte.

“Yo no podía creer que fuera él, los buscamos y entramos hasta el gimnasio, les pedimos que nos enseñaran el registro y no estaban registrados. El encargado nos dijo que no habían entrado cuando tenemos testigos de que los habían visto ahí, esta persona no nos quería recibir y nos trató de manera muy prepotente”, aseguró la madre.

Los testimonios indican que un vehículo los interceptó y de ahí descendieron los agresores (no se sabe el número), despojaron a Jaziel de su mochila, donde venía su teléfono celular, y al parecer a ambos los intentaron subir al auto. Los menores intentaron defenderse y les dispararon.

Frente al ataúd blanco, colocado bajo un toldo de tela, la madre recordó que Jaziel estudiaba el quinto semestre en el CBTIS 270. La escuela no rendirá honores al estudiante asesinado, ya que el hecho violento ocurrió fuera del plantel y del horario escolar, le explicaron a su mamá.

Para privar de la vida a los dos adolescentes fue empleada una pistola calibre 9 milímetros, reportó la Fiscalía General del Estado (FGE).

“La Fiscalía de Distrito Zona Norte informa que fueron oficialmente identificados los dos menores de edad localizados sin vida la noche del lunes 3 de octubre, en las calles Custodio de la República y Desierto de Chihuahua del fraccionamiento Parajes de Oriente”, informó la vocera de la FGE, Sahira Castro.

Las necropsias revelaron que ambos fallecieron por las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, agregó.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, se encuentra integrando la carpeta de investigación allegándose de información y datos de prueba para esclarecer los hechos, puntualizó.

Las familiares de ambos menores revelaron que Jaziel recibió seis impactos de bala. A Agustín le dispararon dos veces, una bala le dio directo en el corazón, dijo su padre.

“En la Fiscalía no nos han dicho nada, el Ministerio Público no nos atendió este martes porque nos dijeron que estaban aplicando los exámenes de control de confianza y nos citaron hasta el jueves”, informó Selene Argentina, quien aseguró no haber dormido nada desde el lunes.

Durante el transcurso de la noche del miércoles las familias decidieron unir los dos féretros y reunir a los amigos como un homenaje a la amistad incondicional que forjaron en medio de un ambiente adverso.

Este jueves por la mañana las familias se despiden de los adolescentes. A Agustín le harán un servicio en casa, ya que profesan la religión cristiana, luego será sepultado en el panteón Zaragoza, donde yacen sus abuelos paternos.

A Jaziel le oficiarán una misa de cuerpo presente, aún no tenían el nombre de la iglesia, y luego será inhumado en el panteón San Rafael.

Durante la tarde del miércoles, mientras las familias se consolaban mutuamente, las nubes grises rodeaban a la calle Portal de Lima, donde los deudos observaban la cruz de madera sobre la colina, colocada como un símbolo de la impunidad en la ciudad.